La startup Astra entra nel club orbitale lanciando il suo primo razzo

La startup californiana Astra è finalmente entrata nel club orbitale, riuscendo a lanciare sabato il suo primo razzo dal complesso di Kodiak, in Alaska, trasportando un carico fittizio su un volo di prova per l’esercito statunitense. Solo nove minuti dopo, lo stadio superiore di LV0007 è scivolato in orbita a circa 500 chilometri sopra la Terra, segnando un’enorme pietra miliare per Astra. “Siamo assolutamente pieni di orgoglio a LV0007 – fortunato numero sette”, ha detto Carolina Grossman, direttore della gestione dei prodotti di Astra, durante un webcast del lancio. “Questo rappresenta un enorme, enorme passo nella nostra missione di migliorare la vita sulla Terra dallo spazio”.

Astra, fondata nel 2016, mira a garantire gran parte del mercato dei lanci di piccoli satelliti con la sua linea di razzi economici e in continua evoluzione. Questi razzi sono progettati per essere altamente reattivi e flessibili; L’intero sistema di lancio di Astra può essere trasportato in pochi container standard.

L’azienda ha già un certo numero di clienti, alcuni dei quali sono di altissimo profilo. Ad esempio, a maggio, Astra ha annunciato di aver seguito un contratto di lancio con la società di San Francisco Planet, che gestisce la più grande flotta al mondo di satelliti per l’osservazione della Terra. E la NASA ha scelto Astra per lanciare le sue osservazioni risolte nel tempo della struttura delle precipitazioni e dell’intensità delle tempeste con una missione Constellation of Smallsats, o TROPICS in breve. TROPICS studierà gli uragani utilizzando sei minuscoli cubesat,che Astra soppalcherà su tre lanci nella prima metà del 2022, se tutto andrà secondo i piani.

credits: NASA Spaceflight LLC e Astra Space Inc

Il lancio di sabato mattina è stato il quarto volo di prova orbitale di Astra. Il primo tentativo, nel settembre 2020, si è concluso poco dopo il decollo quando il razzo dell’azienda ha avuto un problema con il suo sistema di guida. Astra è tornata sul pad solo tre mesi dopo per il tentativo numero due, che è riuscito a raggiungere lo spazio. Tuttavia, il razzo dell’azienda ha esaurito il carburante solo pochi secondi prima di raggiungere la velocità orbitale.

Il terzo tentativo è avvenuto il 28 agosto. Subito dopo il decollo quel giorno, uno dei cinque motori del primo stadio dell’Astra LV0006 si è spento, causando lo scivolamento orizzontale del razzo dal pad. Il veicolo si riprese bene e volò in alto nel cielo dell’Alaska, ma il volo finì per essere terminato dopo circa 2,5 minuti.

Tutti e quattro i tentativi orbitali fino ad oggi si sono verificati dal Pacific Spaceport Complex, anche se Astra mira a lanciarsi da una varietà di località in tutto il mondo alla fine. I due voli più recenti sono stati missioni di test per l’esercito americano che trasportava carichi utili fittizi non progettati per essere schierati.

Le ambizioni di Astra vanno oltre la costruzione e il lancio di razzi. Ad esempio, l’azienda sta anche sviluppando il proprio bus satellitare, che consentirà ai clienti di integrare i loro carichi utili in un veicolo spaziale che non devono costruire da soli. E Astra ha recentemente presentato una domanda alla Federal Communications Commission degli Stati Uniti per assemblare una costellazione di 13.600 satelliti che irradiano Internet.