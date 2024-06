L'intelligenza artificiale della NASA viene impiegata nella lotta contro gli incendi

Di fronte alla crescente frequenza e severità degli incendi in California, e in altre aree degli Stati Uniti, la NASA sta utilizzando una vasta raccolta dati derivata dalle osservazioni terrestri per assistere le agenzie di gestione degli incendi nel prevedere e gestire tali catastrofi ambientali.

Fondamentale in questo processo è l'uso dei dati raccolti dai satelliti Landsat, che catturano immagini molto dettagliate della superficie terreste, contribuendo non solo alla mappatura del territorio, ma anche alla stima della temperatura superficiale e alla misurazione dei materiali naturali che possono alimentare gli incendi, come la densa vegetazione.

Christopher Potter, un ricercatore scientifico presso il NASA Ames, sottolinea l'importanza del patrimonio di dati accumulato: "Abbiamo un archivio di dati di immagini satellitari che risale a 40 anni fa, il che ci fornisce un set di dati estremamente ricco per costruire modelli predittivi". Le agenzie di gestione degli incendi, dunque, possono trarre vantaggio da previsioni più accurate sulla possibile evoluzione e direzione degli incendi, diventando così più efficienti nell’allocazione delle risorse e nella lotta contro i fuochi.

In questo scenario, nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale e i droni, vengono adottate per migliorare la sicurezza e l'efficacia degli interventi dei soccorritori.

La California Air National Guard, ad esempio, impiega droni per tracciare la progressione degli incendi e acquisire immagini in tempo reale delle aree colpite. Allo stesso modo, software avanzati permettono di prevedere i movimenti del fuoco con alcuni giorni di anticipo, migliorando nettamente la capacità di contrasto agli incendi da parte dei vigili del fuoco.

Una delle startup più innovative in questo campo è Pano AI, la quale utilizza telecamere intelligenti abbinate ad algoritmi per individuare precocemente gli incendi, inviando allarmi ai propri clienti, come le compagnie di utilities, prima che gli incendi possano espandersi e diventare incontrollabili.

Le proiezioni realizzate attraverso i modelli predittivi di NASA possono essere cruciali non solo per combattere gli incendi ma anche per prevedere e mitigare i danni conseguenti.

Prendendo come esempio le East Bay Hills nella zona della Baia di San Francisco, Potter illustra come l'agenzia sia in grado di stimare non solo l'entità dell'area e delle abitazioni a rischio, ma anche il volume di inquinanti che potrebbero essere emessi e la tipologia di gas nocivi in caso di incendio in quella regione. Questa capacità di previsione può estendersi fino a diversi mesi in anticipo.

Per migliorare ulteriormente la risposta agli incendi, la NASA sta sviluppando tecnologie di gestione dello spazio aereo per aiutare i piloti di droni e le agenzie operative a rispondere più efficacemente alle catastrofi. Questa iniziativa, parte del progetto Advanced Capabilities for Emergency Response Operations (ACERO), comprende anche la realizzazione di kit di gestione del traffico aereo mobile, che consentono ai soccorritori di visualizzare e navigare il traffico aereo in maniera sicura, anche in condizioni di scarsa visibilità o di assenza di copertura cellulare.

Kathryn Chapman, ricercatrice al NASA Ames, evidenzia come la maggior parte delle comunicazioni durante gli incendi avvenga via radio, spesso in aree prive di servizio cellulare, rendendo difficile la coordinazione tra i vari soccorritori. "Con queste nuove tecnologie, abbiamo l'opportunità di colmare questo divario, fornendo ai soccorritori gli strumenti per una risposta più tempestiva e precisa", afferma Chapman.

In conclusione, grazie all'impegno della NASA e al suo utilizzo innovativo dei dati satellitari e delle nuove tecnologie, gli sforzi di prevenzione e risposta agli incendi nelle aree più aride degli Stati Uniti possono ora contare su strumenti decisamente più efficaci e su una coordinazione molto più accurata, fattori che sono fondamentali nella lotta contro questi sempre più frequenti e devastanti disastri naturali.