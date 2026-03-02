Nella ricerca oncologica, la terapia chemodinamica rappresenta uno degli approcci più promettenti degli ultimi anni: sfruttare le condizioni chimiche interne ai tumori come arma contro le cellule maligne stesse. Un gruppo di ricercatori dell'Oregon State University (OSU) ha ora compiuto un passo significativo in questa direzione, mettendo a punto un nanomateriale capace di innescare simultaneamente due distinte reazioni chimiche all'interno delle cellule tumorali, sovraccaricandole di stress ossidativo fino alla loro completa eliminazione. I risultati, pubblicati sulla rivista peer-reviewed Advanced Functional Materials, aprono scenari inediti nel trattamento dei tumori solidi, con implicazioni che potrebbero estendersi ben oltre il cancro al seno su cui sono stati condotti i primi esperimenti.

Il fulcro della ricerca, guidata da Oleh Taratula, Olena Taratula e Chao Wang del College of Pharmacy dell'Oregon State University, risiede in una caratteristica peculiare dei tessuti tumorali: rispetto alle cellule sane, le cellule cancerose presentano un microambiente più acido e concentrazioni significativamente più elevate di perossido di idrogeno. La terapia chemodinamica tradizionale sfrutta questi squilibri per innescare la formazione di radicali idrossilici, molecole altamente reattive composte da ossigeno e idrogeno con un elettrone spaiato, capaci di danneggiare i lipidi, le proteine e il DNA cellulare attraverso processi ossidativi. Approcci più recenti hanno esteso questa strategia alla produzione di ossigeno di singoletto, un'altra specie reattiva dell'ossigeno che si distingue per il suo peculiare stato di spin elettronico singolo.

Il problema centrale, come sottolineato dagli stessi autori, è che gli agenti CDT esistenti presentano limitazioni intrinseche. «Gli agenti CDT attualmente disponibili generano in modo efficiente o i radicali idrossilici o l'ossigeno di singoletto, ma non entrambi contemporaneamente, e spesso mancano di sufficiente attività catalitica per sostenere una produzione robusta di specie reattive dell'ossigeno», ha dichiarato Oleh Taratula. Il risultato pratico di questa limitazione è che gli studi preclinici mostrano frequentemente solo una regressione parziale del tumore, senza un beneficio terapeutico duraturo.

Per superare questo ostacolo, il team ha progettato un nuovo nanoagente basato su un framework metallo-organico (MOF) a base di ferro. I MOF sono strutture porose altamente ingegnerizzate, costruite dall'assemblaggio di ioni metallici legati a molecole organiche, che possono essere progettate con precisione per incorporare specifiche funzionalità chimiche. In questo caso, la struttura è stata ottimizzata per produrre sia radicali idrossilici sia ossigeno di singoletto, raddoppiando di fatto il potenziale citotossico del nanoagente. I test in vitro hanno confermato una forte tossicità su più linee cellulari tumorali, con danni minimi alle cellule non cancerose circostanti.

«Abbiamo osservato la regressione totale del tumore e la prevenzione a lungo termine delle recidive, il tutto senza riscontrare alcuna tossicità sistemica» — Olena Taratula, Oregon State University

I risultati più significativi emergono però dai modelli animali. Nei topi portatori di cellule di cancro al seno umano, la somministrazione sistemica del nanoagente ha portato a un'eradicazione completa del tumore senza effetti avversi rilevabili. I tumori sono scomparsi interamente e non sono recidivati nel corso del periodo di osservazione, mentre gli animali non hanno mostrato segni di tossicità sistemica. Come ha precisato Olena Taratula, il nanoagente ha dimostrato di accumularsi efficacemente nelle masse tumorali dopo la somministrazione, generando in loco le specie reattive dell'ossigeno necessarie per l'azione terapeutica.

L'assenza di tossicità sistemica costituisce un elemento di rilievo nella valutazione di questo approccio. Uno dei problemi più gravi dei trattamenti oncologici convenzionali, come la chemioterapia, è proprio la difficoltà di colpire selettivamente le cellule maligne risparmiando i tessuti sani. Il fatto che il nanoagente MOF sembri accumularsi preferenzialmente nel microambiente tumorale — probabilmente grazie alle sue caratteristiche fisico-chimiche e alla vascolarizzazione anomala tipica dei tumori, nota come effetto EPR — suggerisce un meccanismo di selettività che merita ulteriori indagini per comprenderne la natura precisa.

Prima di qualsiasi prospettiva di applicazione clinica nell'uomo, il gruppo di ricerca intende estendere i test preclinici ad altre tipologie tumorali, con particolare attenzione al cancro del pancreas in stadio avanzato, notoriamente tra le neoplasie più difficili da trattare a causa della sua scarsa risposta alle terapie convenzionali e della densa stroma fibrotica che ostacola la penetrazione dei farmaci. L'obiettivo è determinare se il nanoagente MOF mantenga la sua efficacia in un ventaglio più ampio di contesti tumorali, con profili di vascolarizzazione e microambiente chimico diversi da quelli del cancro al seno. Solo un percorso regolatorio completo, che includa studi di tossicologia estesi e trial clinici di fase progressiva, consentirà di valutare se questo approccio potrà un giorno tradursi in un'opzione terapeutica per i pazienti.