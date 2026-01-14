Avatar di MarioRossi1 38
Se e' cosi' grave si vedrà bene chi dei 4 sta male, e comunque dovrebbe essere uno dei due che doveva fare la passeggiata.Secondo me comunque in queste missioni in cui la salute umana fa parte dell missione NON deve esserci privacy (a meno che la donna non sia incinta).
Non voglio fare il catastrofista, il pessimista o il "complottista", termine quest'ultimo tanto caro a non poche persone. Però, viene da domandarsi se le informazioni diffuse sono complete o se lacunose.
Quanti di voi hanno una totale fiducia nei confronti di chi rilascia rapporti sulla questione?
Io di solito quando si tira in mezzo la privacy ho sempre l'orticaria che qualcuno stia nascondendo qualcosa.
