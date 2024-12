1° gennaio 2025, addio WhatsApp per molti smartphone Android

Dal 1° gennaio 2025, WhatsApp smetterà di funzionare su numerosi modelli di smartphone Android. La popolare app di messaggistica istantanea, di proprietà di Meta, ha annunciato che i dispositivi con una versione del sistema operativo Android precedente alla 5.0 non saranno più compatibili con le future versioni dell'applicazione.

Questa decisione, secondo quanto comunicato dall'azienda, è dettata dalla necessità di garantire la sicurezza degli utenti e di implementare nuove funzionalità che richiedono sistemi operativi moderni. Gli aggiornamenti di WhatsApp, infatti, introducono costantemente miglioramenti in termini di sicurezza e nuove funzionalità che sfruttano le tecnologie più recenti. I dispositivi più datati, non ricevendo più aggiornamenti del sistema operativo, non sono in grado di supportare queste novità e presentano vulnerabilità di sicurezza che possono mettere a rischio i dati degli utenti.

Quali dispositivi saranno interessati?

La lista dei dispositivi che perderanno il supporto a WhatsApp è lunga e include modelli di diversi produttori, tra cui Samsung, Motorola, LG e Sony. Si tratta principalmente di smartphone lanciati tra il 2012 e il 2013, che hanno smesso di ricevere aggiornamenti ufficiali da diversi anni. Tra i modelli più diffusi troviamo:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini Motorola: Moto G (1ª generazione), Droid Razr HD, Moto E (1ª generazione)

Moto G (1ª generazione), Droid Razr HD, Moto E (1ª generazione) HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

One X, One X+, Desire 500, Desire 601 LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90 Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

Sebbene questi dispositivi siano ancora in grado di svolgere funzioni di base, il loro hardware è diventato obsoleto e non è più in grado di supportare le esigenze tecniche delle nuove versioni di WhatsApp. L'assenza di aggiornamenti del sistema operativo li rende inoltre vulnerabili a potenziali attacchi informatici.

La decisione di Meta di interrompere il supporto a questi dispositivi è motivata da diversi fattori chiave:

I sistemi operativi obsoleti presentano falle di sicurezza note che possono essere sfruttate da malintenzionati per accedere ai dati degli utenti. Mantenere il supporto a questi sistemi richiederebbe un investimento significativo in termini di risorse per la risoluzione di queste vulnerabilità. Efficienza: Concentrarsi su dispositivi moderni consente a WhatsApp di implementare nuove funzionalità avanzate, come quelle basate sull'intelligenza artificiale, e di migliorare l'efficienza complessiva dell'applicazione.

Come verificare se il proprio dispositivo è compatibile? Per verificare se il proprio smartphone sarà ancora compatibile con WhatsApp dopo il 1° gennaio 2025, è necessario controllare la versione del sistema operativo Android installata. Per farlo, basta seguire questi semplici passaggi:

Aprire le "Impostazioni" del telefono. Selezionare la voce "Informazioni sul telefono" o "Info dispositivo". Verificare la versione di Android installata.

Se la versione di Android è inferiore alla 5.0 e non è possibile aggiornarla, il dispositivo non sarà più compatibile con WhatsApp e sarà necessario acquistarne uno nuovo.

Quali alternative per gli utenti con dispositivi obsoleti?

Gli utenti che si troveranno con un dispositivo non più supportato da WhatsApp hanno a disposizione diverse alternative:

Se il dispositivo obsoleto ha ancora accesso a Internet, è possibile utilizzare WhatsApp Web, la versione web dell'applicazione accessibile da un computer. Questa soluzione, tuttavia, presenta alcune limitazioni in termini di funzionalità. Effettuare il backup delle conversazioni: Prima che WhatsApp smetta di funzionare sui dispositivi incompatibili, è fondamentale effettuare un backup delle proprie chat. Questo si può fare attraverso le impostazioni dell'applicazione, selezionando "Chat" e poi "Copia di backup", e collegando un account Google per il salvataggio dei dati nel cloud. Così facendo, sarà possibile ripristinare le conversazioni su un nuovo dispositivo.

La decisione di Meta di interrompere il supporto a questi dispositivi Android segna un passo importante nell'evoluzione di WhatsApp. Sebbene possa creare disagi ad alcuni utenti, questa scelta è dettata dalla necessità di garantire la sicurezza e l'efficienza dell'applicazione, nonché di offrire agli utenti un'esperienza sempre più ricca e funzionale.

L'invito, per chi possiede uno dei modelli interessati, è quello di valutare per tempo le alternative disponibili per continuare a utilizzare la popolare app di messaggistica senza interruzioni. La sicurezza informatica e l'aggiornamento tecnologico, d'altronde, sono aspetti sempre più cruciali nel panorama digitale odierno.