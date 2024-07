5 ragioni per non farsi sfuggire l'IA di Oppo Reno12 Series

Oppo Reno12 Pro è uno smartphone che promette di rivoluzionare l'esperienza utente grazie all'integrazione di avanzate funzionalità di Intelligenza Artificiale. Si distingue per un design raffinato, prestazioni di alto livello e un bellissimo display AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate a 120Hz. Sul fronte fotografico, vanta una tripla fotocamera posteriore da 50MP+50MP+8MP e ha una fotocamera frontale da 50MP.

Tutte queste caratteristiche passano però in secondo piano quando si parla di ciò che contraddistingue questo dispositivo. Reno12 Pro ha infatti a disposizione una grande quantità di funzionalità IA e le vuole portare nelle mani di più persone possibili grazie ad un prezzo competitivo.

Ecco quindi le 5 funzionalità AI integrate in Reno12 Pro che non potete assolutamente perdervi:

1. AI Eraser 2.0

L'AI Eraser 2.0 rappresenta un vero e proprio salto di qualità rispetto alla versione precedente. Questa funzione consente di eliminare con facilità elementi indesiderati dalle foto, offrendo risultati naturali e convincenti. La nuova versione si distingue per la capacità di gestire rimozioni su aree più ampie. Abbiamo testato la funzione su diverse foto e siamo rimasti impressionati dalla qualità dell'elaborazione, che è stata praticamente sempre impeccabile sia per la rimozione di persone che di oggetti.

Un'altra caratteristica interessante dell'AI Eraser 2.0 è la capacità di riconoscere automaticamente le persone presenti nelle foto. Con un semplice tocco, il sistema identifica tutti i soggetti nell'immagine, permettendo di selezionare e rimuovere quelli indesiderati con estrema facilità. I risultati finali sono stati eccellenti, rendendo questa funzione una delle più impressionanti tra quelle offerte da Oppo Reno12 Pro.

2. AI Clear Face

AI Clear Face è progettata per migliorare le foto di gruppo, ottimizzando automaticamente i dettagli dei volti. Quando si scatta un selfie di gruppo con la fotocamera frontale, Oppo Reno12 Pro rileva automaticamente il numero di persone e attiva una modalità di ottimizzazione dedicata. Dopo lo scatto, gli utenti possono accedere all'album e utilizzare AI Clear Face per affinare i dettagli dei volti, come contorni facciali, capelli e sopracciglia, per un massimo di 10 persone.

3. AI Best Face

L'AI Best Face è stata creata per risolvere un problema comune nelle foto di gruppo: gli occhi chiusi. Questa funzione intelligente identifica automaticamente i soggetti con gli occhi chiusi nelle foto di gruppo con almeno 3 persone e corregge l'immagine utilizzando l'AI.

Al momento, questa funzionalità non è ancora disponibile in Italia, ma dovrebbe arrivare nelle prossime settimane/mesi. Dai materiali di prova forniti da Oppo, sembra che questa innovazione garantirà risultati naturali e convincenti.

5. Toolbox AI

Toolbox AI, supportato da Google Gemini, è una delle funzionalità più utili di Oppo Reno12 Pro. Situato nella barra laterale intelligente, questo strumento riconosce ciò che l'utente sta facendo sullo smartphone e suggerisce funzionalità AI appropriate. Ad esempio, durante la navigazione web, suggerisce funzioni come AI Speak e AI Summary per aiutare l'utente a cogliere rapidamente l'essenza di un articolo.

Quando si scrivono post o commenti sui social media, AI Writer fornisce ispirazione creativa. Abbiamo testato queste funzioni con ottimi risultati, anche se al momento supportano solo l'inglese e il cinese, limitando l'utilizzo per gli utenti italiani.

4. AI Studio

AI Studio è una delle funzionalità più creative di Oppo Reno12 Pro. Questa funzione permette di trasformare qualsiasi foto in un avatar digitale o in un'immagine del profilo personalizzata.

Durante i nostri test, ci siamo divertiti molto a utilizzare AI Studio, ottenendo risultati di qualità e visivamente piacevoli. Anche se non è una funzione essenziale, è sicuramente interessante e divertente da provare.

Bonus

Un'altra funzionalità interessante è AI Recording Summary, che rende più facile ottenere riassunti da registrazioni audio. Che si tratti di una riunione, un'intervista o semplici note vocali, Reno12 Pro può generare riassunti intelligenti direttamente nell'app Registratore. Anche questa funzione è al momento limitata a inglese, hindi e cinese, con un limite massimo di 45.000 caratteri.

Oppo ha fatto un grande lavoro di ricerca e sviluppo sull'AI, portando funzionalità innovative e ben implementate alla portata di tutti. A questa fascia di prezzo, è difficile trovare un'integrazione così convincente nel campo dell'Intelligenza Artificiale. Nonostante alcune attuali limitazioni, Oppo ha assicurato che il supporto esteso per altre lingue, incluso l'italiano, arriverà in futuro, ampliando ulteriormente l'utilità di queste funzioni anche nel nostro Paese.