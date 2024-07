La gamma Galaxy S25 potrebbe avere un modello in meno, nonostante le ottime vendite

Secondo le utime indiscrezioni, sembra che Samsung stia considerando di eliminare uno dei suoi modelli di punta. Mentre ci avviciniamo alla presentazione ufficiale della serie Galaxy S25, emerge che alcuni numeri di modello sono già apparsi sui siti di registrazione delle certificazioni. Tra questi, Android Headlines ha identificato il modello base Galaxy S25 con numero SM-S931B/DS e diverse versioni del Galaxy S25 Ultra, tra cui SM-S938B, SM-S938U, SM-S938N e SM-S9380. La lettera "B" indica il mercato europeo, mentre "U" è per gli Stati Uniti e "N" per la Corea del Sud.

Tuttavia, non sembra esserci alcun numero di modello associato al Galaxy S25+. Questa mancanza potrebbe indicare che Samsung sta considerando di eliminare questo modello intermedio dalla sua lineup, nonostante i modelli Plus abbiano mostrato un incremento delle vendite del 53% dalla serie S23 alla S24, arrivando a rappresentare il 21% delle vendite totali dei dispositivi S24.

La decisione di Samsung potrebbe apparire in controtendenza rispetto alle mosse dei principali concorrenti. Ad esempio, Apple ha recentemente introdotto un dispositivo Plus per soddisfare gli amanti degli schermi più grandi, e Google sembra seguire lo stesso percorso con la linea Pixel 9, diversificando ulteriormente i suoi modelli in tre dispositivi distinti.

Per quanto riguarda le aspettative sulla serie Galaxy S25, si prevede che la nuova gamma di modelli di punta della Samsung verrà lanciata all'inizio del prossimo anno, con la presentazione prevista tra gennaio e febbraio. Si prevedono i consueti aggiornamenti hardware, e si presume che tutti i modelli saranno dotati di processori Snapdragon 8 Gen 4, ottimizzati per Galaxy.