Il mondo dell'overclocking ha assistito a una rivoluzione inaspettata durante l'ultima edizione del COMPUTEX, dove le regole del gioco sono state completamente stravolte. Non sono state le potenti schede grafiche discrete a rubare la scena, ma un componente apparentemente modesto che ha dimostrato potenzialità straordinarie. L'overclocker estremo SkatterBencher ha infatti stabilito un nuovo record mondiale di frequenza GPU utilizzando una soluzione grafica integrata di Intel, raggiungendo la cifra record di 4,25 GHz con un processore Core Ultra 9 285K (qui trovate il video dell'impresa).

La sfida tecnologica ha richiesto condizioni estreme per essere portata a termine: una tensione mantenuta a 1,7V e una temperatura glaciale di -170 gradi Celsius hanno permesso di spingere la GPU integrata oltre ogni limite precedentemente immaginabile. Questo risultato rappresenta un cambio di paradigma significativo, considerando che il database degli overclock GPU di SkatterBencher è tradizionalmente dominato da schede discrete di alto livello come RTX 4090 e RX 6900 XT.

Il percorso verso questo traguardo straordinario non è stato immediato. Nelle fasi preparatorie, SkatterBencher aveva già ottenuto risultati notevoli con 3,1 GHz a 1,3V, ma l'istinto dell'overclocker estremo lo ha spinto a esplorare i limiti assoluti delle possibilità offerte dall'architettura Arrow Lake. La scoperta più interessante è emersa dall'analisi del comportamento termico: il chip risponde meglio alle variazioni di temperatura piuttosto che agli aumenti di tensione.

Il funzionamento della GPU integrata di Arrow Lake si basa su un meccanismo di clock particolare, dove la frequenza operativa deriva dalla metà del clock di riferimento SoC, impostato di default a 100 MHz. Questo valore viene poi moltiplicato per il rapporto GT, tipicamente di 40x, generando una frequenza operativa standard di 2 GHz. Il limite teorico massimo raggiunge i 4,25 GHz con un moltiplicatore di 85x, esattamente il traguardo conquistato da SkatterBencher.

L'analisi termica ha rivelato caratteristiche sorprendenti: mantenendo 1,3V di tensione, la GPU opera a 3,1 GHz a 30 gradi Celsius, ma la frequenza sale a 3,6 GHz quando la temperatura scende a -150 gradi Celsius. Questa scoperta ha tracciato la roadmap per l'assalto finale al record, puntando su 1,6-1,7V combinati con i -170 gradi Celsius necessari per superare la barriera dei 4 GHz.

L'utilizzo dell'azoto liquido ha presentato sfide tecniche specifiche, come aveva già scoperto Splave in precedenti esperimenti: il sistema raramente si avvia se il SoC Tile raggiunge temperature di -100 gradi Celsius o inferiori. La collaborazione con Shamino, overclocker interno di Asus, e l'utilizzo della scheda madre Asus ROG Z890 Apex sono stati elementi cruciali per il successo dell'operazione.

Prestazioni reali e limiti pratici

Una volta stabilito il record di frequenza, l'attenzione si è spostata sulle prestazioni effettive in scenari applicativi concreti. Per garantire stabilità e coerenza nei test, la GPU è stata overclockata a 3,9 GHz con 1,6V e -160 gradi Celsius, abbinata a memoria DDR5-8600. I risultati hanno dimostrato miglioramenti prestazionali sostanziali rispetto alle configurazioni standard.

In Novabench, l'overclocking della GPU Intel ha prodotto prestazioni doppie rispetto alla configurazione stock. I benchmark gaming hanno mostrato salti significativi: Counter-Strike 2 è passato da 50 FPS a 86 FPS, mentre Black Myth: Wukong ha registrato un incremento da 25 FPS a 42 FPS.

Tuttavia, l'analisi ha rivelato anche i limiti architetturali del sistema. Oltre la soglia dei 4 GHz, i guadagni prestazionali diventano marginali, probabilmente a causa delle interconnessioni die-to-die di Intel. Anche l'aumento del clock di riferimento da 100 MHz a 110 MHz ha prodotto miglioramenti modesti, suggerendo l'esistenza di colli di bottiglia strutturali.

Nonostante la spettacolarità dell'achievement, questa configurazione rimane impraticabile per l'utente medio. La necessità di una fornitura continua di azoto liquido e l'utilizzo di tensioni superiori a 1,5V, che possono ridurre drasticamente la durata del processore, relegano infatti questo tipo di overclocking al mondo delle competizioni estreme. Detto ciò, l'esperimento dimostra comunque le potenzialità inespresse delle GPU integrate e apre nuove prospettive per il futuro dello sviluppo di queste tecnologie.