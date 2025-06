Il grande giorno è arrivato: dopo anni di attesa e speculazioni, tra poche ore Nintendo Switch 2 sarà finalmente disponibile, segnando l’inizio della nuova generazione di console della casa di Kyoto. Se l’hai già prenotata o sei in attesa della notifica per ritirarla nel tuo negozio di fiducia, dunque, è il momento perfetto per prepararti al meglio e sapere cosa non fare quando avrai tra le mani la tua nuova console ibrida. In questo articolo, infatti, abbiamo racchiuso proprio dieci errori da evitare per partire col piede giusto.

1. Non rimuovere la pellicola preinstallata sullo schermo

Nintendo specifica chiaramente nel manuale d’uso che la Switch 2 arriva con una sottile pellicola protettiva applicata allo schermo. Questa non è un imballaggio da togliere, ma un rivestimento pensato per impedire che si disperdano frammenti in caso di rottura del display. Rimuoverla equivale a compromettere la sicurezza del pannello. Se vuoi una protezione aggiuntiva, puoi comunque applicare un vetro temperato o utilizzare la custodia ufficiale di Nintendo, che include anche un proteggi-schermo.

2. Non accendere la console senza una connessione Internet disponibile

Quando accenderai la Nintendo Switch 2 per la prima volta, dovrai obbligatoriamente eseguire un aggiornamento iniziale tramite Internet. Senza questa operazione, non potrai accedere al sistema né avviare i giochi. Assicurati quindi di avere una rete Wi-Fi attiva e funzionante a portata di mano, altrimenti ti ritroverai con un dispositivo inutilizzabile fino a connessione effettuata.

3. Non dimenticare il tuo Account Nintendo

Sembra banale, ma senza un Account Nintendo non potrai configurare correttamente la console né accedere alle funzionalità online. Se non ne hai ancora uno, crealo in anticipo; se già ce l’hai, assicurati di ricordare username e password. In questo modo risparmierai tempo prezioso al primo avvio.

4. Non vendere subito i tuoi vecchi accessori Nintendo Switch

Switch 2 è retrocompatibile con moltissimi accessori della prima console, dai Joy-Con al Pro Controller. Se possiedi già un controller Pro, puoi usarlo senza problemi anche sulla nuova console, risparmiando sull’acquisto del nuovo modello. Inoltre, alcuni titoli come Ring Fit Adventure funzionano solo con i Joy-Con originali, quindi è meglio conservarli. Attenzione però: i Joy-Con di prima generazione non possono essere ricaricati tramite Switch 2. Ti servirà la vecchia console oppure una base di ricarica dedicata.

5. Non trascurare lo stato della tua sottoscrizione a Nintendo Switch Online

Uno dei punti forti della Switch 2 è l’arrivo, finalmente, dei giochi GameCube nel catalogo Nintendo Switch Online. Titoli come F-Zero GX o Super Mario Sunshine non saranno acquistabili singolarmente, ma disponibili solo tramite abbonamento. Verifica quindi di avere una sottoscrizione attiva, o preparati a rinnovarla per accedere subito ai giochi retro appena accesa la console.

6. Non comprare giochi in formato fisico senza controllare la confezione

Alcuni titoli per Switch 2 usciranno in formato "tradizionale", altri invece arriveranno come "cartridge key", cioè schede che richiedono il download completo del gioco da Internet. Per evitare brutte sorprese (come non poter giocare senza connessione), controlla sempre la scatola prima dell’acquisto: se vedi una dicitura che segnala il bisogno di download, sai già cosa aspettarti.

7. Non confondere le scatole dei giochi Switch con quelle per Switch 2

Può sembrare un dettaglio, ma è importante: le confezioni dei giochi per Switch 2 hanno una banda rossa molto visibile nella parte superiore e plastica rossa, mentre quelle della Switch originale usano plastica trasparente e non hanno la banda. Alcuni giochi sono disponibili in entrambe le versioni, ma solo quella per Switch 2 sfrutta le nuove funzionalità e prestazioni. Occhio quindi a non acquistare per errore un’edizione vecchia e meno performante.

8. Non caricare la console con adattatori di corrente non compatibili

La Switch 2 richiede un alimentatore con specifiche precise: 100-240V AC. Utilizzare caricabatterie non certificati o con voltaggi errati può danneggiare la console. Meglio affidarsi sempre al caricatore ufficiale incluso nella confezione. In più, evita di collegarlo a prese con regolatori di tensione o a ciabatte non certificate di classe II.

9. Non dimenticare di trasferire i dati dalla tua vecchia Switch

Passare dalla vecchia Switch alla nuova può essere indolore grazie alla funzione di trasferimento dati integrata nel sistema operativo della Switch 2. Puoi migrare profili, salvataggi, screenshot e impostazioni in pochi passaggi. L’unico requisito è avere entrambe le console aggiornate e collegate alla stessa rete. Se non puoi fare il trasferimento diretto, esiste anche la possibilità di caricare tutto sul cloud per scaricarlo poi sulla nuova console. Attenzione però: così facendo i dati verranno eliminati dalla vecchia Switch.

10. Non sottovalutare l’importanza del salvataggio in cloud

Per una sicurezza extra, è sempre consigliabile caricare i salvataggi sul cloud tramite Nintendo Switch Online. Se perdi la console o qualcosa va storto, potrai sempre recuperare i tuoi progressi. Puoi verificare lo stato dei salvataggi dal menu del gioco, premendo “+” e selezionando l’opzione per il backup cloud. Se il file locale e quello online non coincidono, puoi fare l’upload manuale in pochi secondi.

Extra: occhio se hai dispositivi medici impiantati

Nintendo lo segnala nel manuale d’uso: la Switch 2, i suoi Joy-Con e il supporto per i controller contengono magneti potenti. Se porti dispositivi medici come un pacemaker, dovresti mantenere una distanza di sicurezza di almeno 15 cm ed è consigliato chiedere il parere del tuo medico prima di usare la console.