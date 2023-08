Nel mondo degli smartphone, l’equilibrio tra potenza e compattezza è sempre stato una sfida. Tuttavia, Asus è riuscita a bilanciare entrambi questi aspetti con successo attraverso la sua rinomata serie Zenfone.

L’ultima aggiunta a questa serie, l’Asus Zenfone 10, è stata acclamata come il miglior flagship compatto sul mercato, offrendo un’esperienza potente in un formato compatto senza compromessi. Tuttavia, mentre sembrava che la serie Zenfone stesse raggiungendo nuove vette, le ultime notizie indicano che potremmo essere arrivati alla sua conclusione.

Secondo un rapporto di Technews Taiwan, Asus sta attualmente effettuando una ristrutturazione interna che ha portato alla chiusura di alcune divisioni. Purtroppo, una delle vittime di questa ristrutturazione è stata la divisione Zenfone, che sembra essere stata chiusa. I dipendenti di questa divisione sono stati trasferiti nel team ROG Phone e in altre parti dell’azienda.

Il rapporto afferma inoltre che l’Asus Zenfone 10 sarà l’ultimo telefono della serie. Con lo scioglimento della divisione, è improbabile che ci sarà un successore per questo ottimo smartphone.

Ciò avviene a seguito di altri segnali relativi alla serie Zenfone. Recentemente, Asus ha smesso di consentire lo sblocco del bootloader per i possessori di Zenfone. La società ha chiarito che non sta eliminando la possibilità di sblocco, ma al momento lo strumento non è disponibile.

Pochi giorni fa, i membri della community hanno notato che Asus ha rimosso le versioni precedenti del firmware Zenfone dal suo sito web. I moderatori della community hanno risposto che Asus non fornisce più versioni precedenti del firmware o pacchetti di downgrade per garantire che gli utenti rimangano con un firmware aggiornato.

Entrambi questi eventi non indicano direttamente la chiusura della divisione Zenfone. Tuttavia, aggiungono valore alle informazioni riportate nel rapporto, e non possiamo fare a meno di pensare che la decisione fosse già stata presa da tempo.

Se queste informazioni fossero confermate, la perdita della serie Zenfone rappresenterebbe un duro colpo per l’ecosistema degli smartphone. Sebbene possiamo ancora sperare di vedere più prodotti con marchio ROG, la serie Zenfone verrà sicuramente rimpianta per aver offerto un’esperienza Android pulita agli amanti degli smartphone compatti.

I consumatori traggono vantaggio da un maggior numero di opzioni. Asus potrebbe lanciare un piccolo smartphone da gaming sotto il marchio ROG Phone, ma sarebbe destinato a un mercato di nicchia all’interno di un mercato di nicchia, e non ci faremmo troppe illusioni.