Gli smartphone Motorola sono in promozione su Amazon: da Moto G7 a One Zoom

Il colosso del commercio online, ovvero Amazon, non sembrerebbe essere intenzionato a fermarsi, continuando con le promozioni in vista delle festività natalizie. Durante questo periodo, infatti, sempre più persone decidono di compiere acquisti, magari per regalare qualcosa ai propri cari o, semplicemente, a sé stessi. In questo articolo abbiamo deciso di raccogliere i migliori smartphone Motorola in promozione su Amazon.

Motorola è una società oramai storica nel mondo mobile: non possiamo che citare l’indimenticabile e indimenticato Motorola RAZR V3, dei primi anni del 2000, e Motorola One Zoom. Proprio recentemente, il brand, oggi controllato da Lenovo, ha deciso di proporre il suo primo smartphone pieghevole, con un design innovativo. Pur essendo una società particolarmente attiva nella fascia bassa e in quella media, Motorola offre diverse possibili soluzioni assolutamente da non sottovalutare.

Motorola Moto G7

La serie “Moto G” di Motorola si è sempre distinta per avere prezzi abbastanza abbordabili. Con questo ulteriori sconto di circa 70 euro, la settima generazione appare proprio imperdibile. Sotto la scocca di questo dispositivo troviamo Qualcomm Snapdragon 632, accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Questo modello, del 2019, include una batteria da 3.000 mAh, una fotocamera anteriore da 8 MP e una doppia camera posteriore con un sensore principale da 12 MP. Motorola Moto G7 è quindi un dispositivo perfetto per tutti quegli utenti che non hanno particolari esigenze, dato che riesce a completare le azioni quotidiane con estrema rapidità.

Motorola One Action

Anche Motorola One Action è molto interessante: un dispositivo con un design moderno, uno schermo magnifico e delle specifiche tecniche discrete. In particolare, non possiamo che apprezzare il display CinemaVision da 6,3 pollici FullHD+ (21:9), che assicura un’esperienza strepitosa.

Il device può contare su un processore di fascia media: Samsung Exynos 9609 (octa-core da 2,2 GHz). Troviamo, inoltre, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Motorola Moto G7 Plus

Torniamo ancora una volta sulla tanto apprezzata gamma Moto G7, questa volta in formato “Plus”. Rispetto al modello di cui abbiamo precedentemente parlato, questo presenta alcune piccole, ma interessanti, migliorie.

Troviamo un display Max Vision FullHD+ da 6.2″ (19:9). Il processore scelto è Qualcomm Snapdragon 636, accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile fino a 512 GB tramite microSD). Ci saremmo di certo aspettati qualcosa di più da questi due parametri, ma la qualità complessiva è comunque abbastanza alta.

Posteriormente troviamo una doppia fotocamera, con un sensore principale da 16 megapixel, con sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine. Lo smartphone è alimentato da una batteria da 3.000 mAh, compatibile con la ricarica rapida fino a 27W.

Motorola One Vision

One Vision è uno smartphone che colpisce di certo gli appassionati di fotografia: grazie alla tecnologia AI e Quad Pixel, è possibile ottenere video e foto di buona qualità anche in caso di scarsa luminosità. Nella parte posteriore è stata collocata una dual camera con un sensore principale da 48 MP.

Il device, alimentato da una batteria da 3.500 mAh, ha un display CinemaVision (21:9) FullHD+ da 6.3 pollici. Esso garantisce una qualità molto alta anche a chi utilizza il proprio smartphone per guardare film e serie TV, date le dimensioni abbastanza importanti dello schermo e alla riduzione delle cornici.

Ad alimentare Motorola One Vision vi è il SoC Samsung Exynos 7 9609, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Queste specifiche garantiscono comunque ottime prestazioni, specialmente se utilizzato da utenti che non effettuano operazioni eccessivamente complesse.

Motorola One Zoom

Concludiamo questa carrellata di offerte con il dispositivo senz’altro più interessante tra quelli citati finora. Motorola Moto One Zoom ha un display AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione FullHD+ (403 ppi), che garantisce un’ottima visibilità anche nel caso in cui vi sia una quantità eccessiva di luce. Sotto la scocca è presente il processore Snapdragon 675, accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 2 TB tramite microSD).

Il dispositivo è alimentato da una batteria da 4.000 mAh, compatibile con la ricarica fino a 18W, che riesce spesso a soddisfare le esigenze giornaliere degli utenti. Nella parte posteriore troviamo ben quattro fotocamere, con un sensore principale che può vantare ben 48 megapixel.

Motorola Moto Zoom è un dispositivo abbastanza interessante. Il costo, subito dopo il lancio, era forse un po’ alto, ma con 80 euro di sconto potrebbe essere una soluzione da prendere seriamente in considerazione.

