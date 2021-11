Android Auto e smartphone Dual SIM, tutto è bene quel che finisce bene

L’ultimo aggiornamento di Android Auto, l’app di guida intelligente che permette di utilizzare il proprio dispositivo Android collegandolo al sistema di infotainment presente nel cruscotto di alcune automobili, porta con sé un’importante novità. Una novità che coinvolge essenzialmente i possessori di un telefono con doppia SIM, che – fino alla precedente versione – non potevano selezionare la loro scheda preferita prima di effettuare una chiamata.

Come segnalato dall’utente di Reddit u/abhi052091, Google sembra aver ovviato a questo problema introducendo l’atteso supporto per il dual SIM a partire dalla versione corrente dell’app (la 7.1.614554). D’ora in poi, dunque, sarà possibile scegliere quale SIM utilizzare selezionandola da un pop-up che comparirà subito prima di avviare una chiamata. In precedenza, Android Auto selezionava arbitrariamente la SIM predefinita anche se sul telefono erano installate due schede.

I primi rumor circa l’imminente aggiunta di questa funzionalità erano arrivati a settembre. Allora, il colosso di Mountain View aveva affermato che il supporto dual SIM sarebbe stato implementato “nelle prossime settimane”.

E così è stato: con il rilascio dell’aggiornamento, in questi giorni, sempre più utenti stanno iniziando a usufruire di questa nuova importante funzione soprattutto nei Paesi in cui i dispositivi dual SIM sono particolarmente diffusi. Si pensi per esempio all’India, da cui proviene lo screenshot che mostra per la prima volta la finestra di dialogo per la selezione della SIM comparsa collegando un dual SIM e provando a chiamare. In Choose SIM (“Scegli la SIM”) è presente un semplice elenco delle schede telefoniche disponibili identificate attraverso il nome dell’operatore. Una volta effettuata la selezione, la chiamata si avvierà normalmente.

La nuova versione dell’app è disponibile su Google Play a questo link. In alternativa, è possibile scaricare Android Auto v7.1.614554 anche da APKMirror.