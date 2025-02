Android crescerà il 40% in più rispetto a iOS quest'anno

Il 2025 si prospetta come un altro anno positivo per il settore degli smartphone, segnando il secondo anno consecutivo di crescita dopo un 2024 già in ripresa (+6,1%). L'International Data Corporation (IDC), nel suo Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, prevede che le spedizioni globali raggiungeranno 1,26 miliardi di unità, con un incremento del 2,3% rispetto all'anno precedente.

Una delle tendenze più significative evidenziate dal rapporto è la forte performance di Android. Si prevede che il sistema operativo di Google crescerà del 2,5% su base annua, superando di gran lunga la crescita prevista per iOS di Apple (1,8%). Questo divario è in gran parte attribuibile al mercato cinese, dove Android dovrebbe registrare un'impressionante crescita del 5,6%.

"Android è destinato a crescere a un ritmo del 40% più veloce rispetto a iOS quest'anno" ha dichiarato Nabila Popal, direttore di ricerca senior presso IDC. "Il programma di sussidi del governo cinese, che favorisce principalmente i dispositivi Android, e la domanda repressa di aggiornamenti dei dispositivi stanno contribuendo a invertire il trend negativo degli anni precedenti in Cina"

Sebbene iOS debba affrontare sfide in Cina, con un calo previsto dell'1,9% nel 2025, il rapporto IDC prevede comunque una crescita globale dell'1,8% per il sistema operativo di Apple. Questa crescita sarà trainata principalmente dalla forte domanda negli Stati Uniti, il mercato principale di Apple, e dalla rapida espansione in mercati emergenti come India e Indonesia, dove iOS sta registrando una crescita rispettivamente del 18% e del 9%.

"Il continuo lancio di Apple Intelligence e il recente iPhone 16e di fascia media dovrebbero alimentare la domanda e mantenere elevati i prezzi medi di vendita (ASP) per Apple" ha aggiunto Popal. "Ciò consentirà ad Apple di catturare il 45% del valore di mercato nel 2025, nonostante rappresenti solo il 19% delle spedizioni"

Nonostante le nuove tariffe del 10% imposte sugli smartphone importati dalla Cina, il mercato statunitense dovrebbe registrare una crescita del 3,3% nel 2025. Secondo Anthony Scarsella, direttore di ricerca presso IDC, una base installata di dispositivi obsoleta e pronta per il rinnovo avrà un impatto positivo sulle spedizioni.

"Anche se le nuove tariffe aumenteranno leggermente i prezzi medi di vendita, la maggior parte dei consumatori statunitensi acquista smartphone tramite piani rateali, spesso combinati con permute, attraverso il canale delle telecomunicazioni" ha spiegato Scarsella. "Di conseguenza, è meno probabile che un aumento dell'ASP negli Stati Uniti influenzi le decisioni di acquisto della maggior parte dei consumatori".

Nonostante l'aumento dei dispositivi Android di fascia bassa, l'ASP globale degli smartphone dovrebbe aumentare leggermente a 434 dollari nel 2025. IDC prevede che l'ASP si manterrà a questo livello, con un leggero calo anno su anno fino al 2029, quando dovrebbe attestarsi a 424 dollari.

Guardando al futuro, IDC prevede una crescita a una cifra bassa per il mercato degli smartphone nel periodo 2024-2029, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell'1,6%. Questa crescita sarà sostenuta dall'aumento della penetrazione degli smartphone, dall'allungamento dei cicli di aggiornamento e dalle sfide poste dal crescente mercato degli smartphone usati.