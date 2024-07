26% di sconto sulla powerbank Anker da 140W. Dispositivi sempre carichi in vacanza!

È tempo di vacanze, il che significa un utilizzo più intenso dello smartphone per scattare foto e altro ancora. Questo può rendere difficile mantenere la batteria carica fino a sera, motivo per cui una power bank può rivelarsi indispensabile. Tra le migliori sul mercato, l'Anker 737 si distingue per la sua velocità di ricarica e la notevole capacità in mAh. Gli interessati saranno felici di sapere che Amazon offre attualmente un doppio sconto su questo modello, incluso un coupon da 15€, che abbassa il prezzo a meno di 100€ rispetto ai 147,73€ originali.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 15€ durante il checkout

Anker 737, chi dovrebbe acquistarla?

L'Anker 737 è l'accessorio ideale per chi vive sempre in movimento e necessita di un supporto affidabile per mantenere i propri dispositivi sempre carichi. Con una capacità decisamente generosa di 24.000 mAh, è la soluzione perfetta per i viaggiatori, gli appassionati di campeggio o chiunque si trovi spesso lontano da una presa di corrente per lunghi periodi.

Grazie alla sua potenza di 140W, permette una ricarica rapidissima, non solo della power bank stessa mediante la tecnologia Power Delivery 3.1, ma anche di dispositivi compatibili come iPhone, iPad Pro, MacBook, Samsung, Dell e molti altri, soddisfacendo così le esigenze di chi deve ricaricare più apparecchi in tempi brevi.

Il design innovativo con la tecnologia GaNPrime, la compatibilità con PowerIQ 4.0 per un'efficienza ottimale nella ricarica, e ActiveShield 2.0 per il controllo intelligente della temperatura, fanno dell'Anker 737 una scelta sicura per chi cerca prestazioni elevate abbinate alla massima sicurezza. Il display digitale rende ancora più semplice monitorare i livelli di carica e la potenza in uscita.

Vedi offerta su Amazon