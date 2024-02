Apple avverte: smettetela di mettere l'iPhone bagnato nel riso!

Apple ha sfatato un mito di vecchia data che consiglia di mettere il telefono bagnato in un sacchetto di riso crudo per assorbire l'umidità. Sebbene Internet abbia perpetuato questo consiglio per anni, ora Apple lo sconsiglia ufficialmente, affermando che le particelle di riso potrebbero potenzialmente danneggiare l'iPhone.

I documenti di supporto trattano specificamente di ciò che gli utenti dovrebbero fare quando ricevono l'avviso di rilevamento di liquidi sul proprio iPhone. Apple non solo intende sfatare il mito del riso, ma fornisce anche suggerimenti alternativi per la gestione dei dispositivi bagnati.

Contrariamente a quanto si crede, Apple sconsiglia l'uso di fonti di calore esterne, come asciugacapelli o aria compressa, per rimuovere il liquido. L'azienda mette inoltre in guardia dall'inserire tamponi di cotone o tovaglioli di carta nelle porte di ricarica.

Apple consiglia invece un metodo semplice ma efficace: battere delicatamente il prodotto contro la mano con il connettore rivolto verso il basso. Questa azione viene paragonata a quella di togliere l'acqua dall'orecchio dopo aver nuotato. Successivamente, si consiglia agli utenti di lasciare lo smartphone in un'area con un buon flusso d'aria per asciugarlo e di attendere almeno 30 minuti prima di tentare di ricaricarlo. Se l'avviso di rilevamento del liquido persiste, gli utenti sono invitati a pazientare, poiché potrebbero essere necessarie fino a 24 ore perché si asciughi completamente. Nel caso in cui lo smartphone sia asciutto ma continui a rifiutare di caricarsi, Apple suggerisce di scollegare e ricollegare il cavo di ricarica.

La pratica di utilizzare il riso come essiccante per accelerare il processo di asciugatura è stata sfatata diversi anni fa, ma il mito continua a vivere su internet. Si è scoperto che il riso crudo non è particolarmente assorbente. L'efficacia del metodo del riso può essere attribuita più al tempo che il dispositivo trascorre spento e fuori uso che al riso stesso. Inoltre, tenere lo smartphone in un sacchetto di riso può impedire agli utenti di tentare di accenderlo prematuramente.