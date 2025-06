La partnership tra Meta e il colosso dell'eyewear EssilorLuxottica si arricchisce di un nuovo capitolo che punta dritto al mondo dello sport e dell'attività fisica. Dopo il successo commerciale dei Ray-Ban Meta, che hanno raggiunto oltre due milioni di unità vendute secondo i risultati finanziari 2024 dell'azienda italiana, l'azienda di Mark Zuckerberg ha scelto di esplorare un segmento completamente diverso con gli occhiali smart Oakley Meta HSTN. Il lancio ufficiale segna un'evoluzione strategica che mira a conquistare atleti e appassionati di sport attraverso un design specificamente pensato per le prestazioni fisiche.

Il modello in edizione limitata degli Oakley Meta HSTN si distingue per i dettagli dorati e un prezzo di 499 dollari, con preordini che partiranno l'11 luglio. La gamma standard della collezione avrà invece un costo di partenza di 399 dollari e sarà disponibile nel corso dell'estate. Meta descrive questi dispositivi come il "primo prodotto pensato sia per gli atleti che per gli amanti dei wearable", sottolineando l'intenzione di creare un ponte tra performance sportive e tecnologia indossabile.

Gli aspetti tecnici rappresentano un significativo passo avanti rispetto ai predecessori Ray-Ban Meta. L'autonomia della batteria raggiunge le otto ore di utilizzo tipico e fino a 19 ore in standby, praticamente il doppio rispetto ai modelli precedenti. La ricarica rapida permette di raggiungere il 50% della capacità in soli 20 minuti, mentre la custodia di ricarica garantisce fino a 48 ore di energia aggiuntiva durante gli spostamenti.

Acquistereste degli occhiali smart? Si, il nuovo modello targato Oakley (0%) Si, uno dei modelli di Ray-Ban (0%) No, ho già i Ray-Ban META (0%) Non mi interessano (100%) Vota Scade fra tra 4 giorni Totale voti: 8 Vuoi cambiare la tua risposta?

La qualità video è stata potenziata fino alla risoluzione 3K, offrendo una nitidezza superiore per la cattura di contenuti durante le attività sportive. Il sistema integra una fotocamera frontale, altoparlanti a conduzione ossea e microfoni per garantire funzionalità complete di comunicazione e intrattenimento. Gli utenti possono ascoltare musica, scattare foto, effettuare chiamate e registrare video senza dover utilizzare le mani.

L'integrazione dell'intelligenza artificiale Meta trasforma gli occhiali in un assistente personale sempre disponibile. Attraverso comandi vocali come "Hey Meta, quanto è forte il vento oggi?" o "Hey Meta, registra un video", gli utenti possono interagire naturalmente con il dispositivo. Le funzionalità si estendono al riconoscimento visivo e alla traduzione linguistica in tempo reale, aprendo nuove possibilità per i viaggiatori e gli sportivi internazionali.

La gamma cromatica offre sei combinazioni di montatura e lenti: grigio caldo con lenti ruby, nero con lenti polar black, marrone fumo con lenti polar deep water, nero con lenti ametista, trasparente con lenti grigie e nero con lenti trasparenti. Tutte le varianti sono compatibili con lenti graduate a costo aggiuntivo, garantendo accessibilità anche a chi necessita di correzioni visive.

Alcuni modelli integrano la tecnologia Oakley Prizm Lens, progettata per ottimizzare la visione in diverse condizioni di luce e meteorologiche. Questa caratteristica tecnica, secondo Meta, permette di "vedere di più e performare al meglio", sottolineando l'orientamento specifico verso le applicazioni sportive e all'aperto.

Il lancio internazionale coinvolgerà inizialmente Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Francia, Italia, Spagna, Austria, Belgio, Australia, Germania, Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca. L'espansione verso Messico, India e Emirati Arabi Uniti è programmata per la fine del 2024, suggerendo una strategia di penetrazione graduale in mercati emergenti chiave per il settore tecnologico e sportivo. Ora però vogliamo sapere la vostra: voi comprerete questo nuovo modello, avete già i Ray-Ban e le nuove feature non vi interessano, oppure non vi interessano proprio gli occhiali smart?