Apple e Meta, storiche rivali in trattative per una partnership sull'IA con iOS 18

In un contesto tecnologico in continua evoluzione, dove la privacy e le politiche degli app store sono spesso motivo di attrito, sembra esserci un'improbabile apertura alla collaborazione tra due giganti del settore: Apple e Meta. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, le due aziende stanno discutendo di una partnership che integrerebbe i modelli di intelligenza artificiale di Meta in iOS 18 per Apple Intelligence.

Questa integrazione sarebbe in linea con quella realizzata precedentemente con ChatGPT, al momento l'unico partner di terze parti per Apple Intelligence. Sebbene la maggior parte delle funzionalità di Apple Intelligence sia alimentata dai propri modelli on-device e cloud, Apple consente di indirizzare certe richieste di "conoscenza mondiale" a un modello AI di terze parti.

Come funzionerà l'IA su iOS 18?

Per esempio, con il supporto di iOS 18 e Apple Intelligence, quando un utente pone a Siri una domanda come "come preparare una cena di cinque portate con gusti diversi", l'assistente vocale può chiedere se l'utente desidera inoltrare la richiesta a ChatGPT. Una volta ottenuto il consenso, il modello di ChatGPT elabora la richiesta e la risposta viene visualizzata all'interno dell'interfaccia di Siri. ChatGPT è, inoltre, accessibile attraverso il pannello di Apple Intelligence Writing Tools, assistendo gli utenti nella generazione di testi estesi o immagini fotorealistiche.

Le condizioni dell'accordo prevedono che ChatGRT non raccolga dati degli utenti e cancelli qualsiasi informazione dopo l'elaborazione delle richieste. L'integrazione è offerta gratuitamente agli utenti, utilizzando ChatGPT-4o come infrastruttura di base. È anche possibile accedere alle funzioni di ChatGPT Plus effettuando l'accesso con il proprio account ChatGPT.

Apple ha dichiarato pubblicamente di voler offrire una varietà di modelli, quindi ChatGPT non sarà l'unico modello supportato a lungo termine. Sulla base delle informazioni riportate dal Wall Street Journal, sembra, infatti, che anche Meta AI possa essere presto parte dell'offerta. Apple ha inoltre avviato discussioni con Google Gemini, Perplexity, Anthropic e altri fornitori.

Apple Intelligence sarà disponibile più avanti quest'anno come parte degli aggiornamenti di iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia. Disponibile inizialmente solo in inglese statunitense per iPhone 15 Pro, iPad e Mac con chip M1 o successivi, il supporto verrà esteso gradualmente ad altre lingue e regioni.