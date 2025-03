Sai che puoi collegare un SSD al tuo iPhone? È facile come ricaricarlo

Vedi offerta su Amazon

Sapete che potete collegare un SSD al vostro iPhone? Proprio come quando lo ricaricate, il collegamento è semplice e immediato. Grazie alla tecnologia magnetica, questo modello da 512GB si aggancia perfettamente agli iPhone 15 e 16, offrendo una soluzione pratica per espandere la memoria del vostro dispositivo. Inoltre, per i clienti Prime, è disponibile a un prezzo di soli 55,99€, rendendolo un'opportunità imperdibile per chi necessita di spazio aggiuntivo senza compromessi sulla portabilità.

ORICO magnetico per iPhone, chi dovrebbe acquistarlo?

Uno dei punti di forza di questo SSD è il potente anello magnetico incluso, che assicura un fissaggio sicuro al vostro iPhone senza il rischio di cadute. Tuttavia, è importante notare che non è compatibile con i modelli dotati di connettore Lightning. Il dispositivo è plug and play, eliminando qualsiasi complicazione nell'installazione: basta collegarlo e il vostro smartphone avrà subito a disposizione una memoria extra, ideale per chi scatta molte foto o registra video in alta definizione.

Non è solo una soluzione di archiviazione, ma anche un alleato per la produttività. Con una velocità di trasferimento di 2000 MB/s, consente di modificare video e contenuti multimediali in tempo reale, senza fastidiosi rallentamenti. Perfetto per i professionisti del settore audiovisivo, permette di registrare e salvare direttamente in formato ProRes HDR 4K a 120 fps con i modelli iPhone 16 Pro e Pro Max, eliminando la necessità di un secondo trasferimento dati.

Infine, il design compatto e leggero lo rende estremamente pratico per l'uso quotidiano. Con dimensioni di soli 6x6,8x0,7 cm e un peso di appena 41 grammi, entra comodamente in tasca ed è facile da trasportare ovunque. La scocca in alluminio garantisce un raffreddamento rapido e una maggiore sicurezza per i vostri dati. In sintesi, l'ORICO SSD esterno rappresenta una soluzione efficace e accessibile per chi desidera espandere la memoria del proprio iPhone e migliorare la propria esperienza d'uso.