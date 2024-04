Apple: il nuovo iPad Pro potrebbe montare M4 e fare un salto tecnico notevole

Siamo tutti in attesa per l'annuncio della nuova generazione di iPad Pro, che, secondo recenti rivelazioni, potrebbe segnare un vero e proprio punto di svolta. Infatti, fonti vicine a Bloomberg e al suo noto giornalista Mark Gurman suggeriscono che il prossimo iPad Pro sarà equipaggiato con un processore M4, invece che con l'atteso M3. Questa notizia, se confermata, potrebbe rappresentare un salto generazionale significativo per il gigante di Cupertino.

La possibile scelta di Apple di presentare un iPad Pro M4 piuttosto che optare per un passaggio intermedio al chip M3 è di notevole interesse. Gurman indica che l'azienda punterebbe a posizionare il nuovo iPad come il primo dispositivo "realmente alimentato da intelligenza artificiale (AI)", anticipando che ogni nuovo prodotto, da questo momento in avanti, sarà presentato come tale. Questo orientamento riflette l'enorme interesse che la tecnologia AI sta riscuotendo nell'industria e la volontà di Apple di rimanere al passo.

Inoltre, indagini approfondite e fughe di notizie hanno scoperto identificativi per quattro nuovi modelli di iPad non ancora annunciati, insinuando che le prossime versioni dell'iPad Pro, sia in formato 11 pollici che 12.9 pollici, introdurranno effettivamente il nuovo processore M4. Tale deduzione si fonda sull'analisi degli identificativi utilizzati da Apple per categorizzare i dispositivi in base al tipo di chip che montano, suggerendo un salto diretto al chip successivo rispetto a quello attualmente in uso.

Oltre all'aspetto puramente tecnologico, sono previste altre novità significative per il prossimo iPad Pro, tra cui la possibile introduzione di display OLED, un design più sottile, e l'aggiunta di nuove funzionalità e accessori, come una rivisitata Magic Keyboard e Apple Pencil 3 con supporto alla localizzazione tramite Find My e gesti "squeeze".

L'evento di presentazione di questi nuovi dispositivi è atteso per il prossimo martedì, 7 maggio, data in cui Apple dovrebbe svelare ufficialmente la nuova generazione di iPad Pro, assieme ad altre novità riguardanti la linea Air.