Apple Intelligence arriva ufficialmente in Italia: ecco quando

Apple ha annunciato che ad aprile molte funzioni di Apple Intelligence arriveranno in Italia, e in italiano, per i possessori di iPhone e iPad compatibili (come il nuovo iPhone 16 che potete trovare su Amazon) che risiedono nell'Unione Europea. L'aggiornamento includerà: Strumenti di scrittura, Genmoji, la nuova Siri riprogettata e l'integrazione di ChatGPT.

Questo importante aggiornamento porterà significativi miglioramenti all'esperienza d'uso dei dispositivi Apple, introducendo funzionalità avanzate di intelligenza artificiale in diverse app e servizi del sistema operativo.

Apple Intelligence aggiungerà nuovi modi per gli utenti di esprimersi visivamente.

Gli Strumenti di scrittura saranno integrati in iOS, iPadOS e macOS, permettendo agli utenti di perfezionare i testi rielaborandoli, correggendoli e riassumendoli in varie app come Mail, Messaggi e Note. Sarà possibile scegliere tra diversi stili di riscrittura (professionale, conciso, amichevole) e ottenere suggerimenti grammaticali e strutturali.

Siri diventerà più naturale e versatile, con una migliore comprensione del linguaggio e la capacità di rispondere a migliaia di domande sulle funzionalità dei dispositivi Apple. L'assistente vocale avrà anche un nuovo look, con un bagliore colorato sul bordo del display quando in uso.

L'app Foto si arricchirà di funzioni di ricerca avanzate basate sul linguaggio naturale, permettendo di trovare immagini e video attraverso semplici descrizioni. Sarà introdotto anche lo strumento "Ripulisci" per rimuovere elementi indesiderati dalle foto.

Tra le altre novità ci saranno:

Genmoji: emoji personalizzate create tramite descrizioni testuali

Image Playground: per creare rapidamente immagini divertenti

Bacchetta immagini: per trasformare schizzi in immagini elaborate

Integrazione di ChatGPT negli Strumenti di scrittura e in Siri

L'app Mail introdurrà la sezione "Messaggi con priorità" per evidenziare le email più urgenti, offrendo riepiloghi automatici e suggerimenti di risposta rapida. Nelle app Note e Telefono sarà possibile registrare, trascrivere e riassumere parti audio delle conversazioni.

Nei prossimi mesi verranno implementate ulteriori funzionalità come le Notifiche prioritarie e un'esperienza simile a Google Lens basata su Apple Intelligence, che permetterà agli utenti di ottenere informazioni su oggetti e luoghi inquadrati con la fotocamera.