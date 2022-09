Articolo in aggiornamento…

Direttamente dall’evento ufficiale Apple live proprio in questi minuti, accogliamo insieme i nuovissimi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Mai come quest’anno le differenze con le varianti “non Pro” risultano marcate ed evidenti nella proposta mobile Apple, perciò andiamo subito a scoprire le aree di miglioria e di differenziazione oltre che le caratteristiche tecniche complete e i prezzi di questi nuovi prodotti Apple pensati per il mercato ultra premium!

Un piccolo cambio di design… Che cambia tutto!

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max continuano nel segno della continuità dei loro predecessori. Il nuovo corso di Apple per il mercato “Pro” della linea iPhone, inaugurato con iPhone 12, trova quindi pieno compimento, con le linee generali che non presentano grandi modifiche a primo impatto. Rimangono infatti inalterate le linee squadrate con bordi in alluminio aero-spaziale, così come evidente rimane al posteriore l’oblò fotografico che vede immutato il proprio aspetto (anche se come vedremo il comparto all’interno è stato rivisto e migliorato).

Il piccolo “grande” cambio di design è quindi da ricercarsi sul frontale, con il notch (amato quando odiato dal pubblico) che viene finalmente superato in favore di due fori frontali nel display (come visto per esempio su tanti smartphone Android nel corso di questi ultimi anni) per ospitare fotocamera frontale e tutta la sensoristica legata al Face-ID (che rimane quindi la tecnologia di sblocco biometrica scelta da Apple per il mercato iPhone).

Si tratta di una scelta in grado di modificare non solo l’estetica frontale del proprio iPhone (che da anni vedeva un frontale quasi identico per tutta la gamma iPhone a partire dai modelli più “economici” a quelli più costosi) ma anche la funzionalità del proprio dispositivo, con una maggiore area di interazione ora liberata per l’utente, il tutto senza compromettere la tecnologia di sblocco che rimane la più sicura oltre che la più apprezzata dagli utenti.

Parlando di funzionalità, queste nuove pillole verranno implementate da iOS per notificarci delle varie attività in corso su iPhone, sia che si tratti di una chiamata in ingresso, così come i messaggi in arrivo o le varie notifiche di sistema (per esempio la connessione alle proprie AirPods)

Le novità hardware rendono iPhone 14 Pro… Ancora più Pro!

Gli iPhone Pro di Apple hanno da sempre rappresentato il tentativo dell’azienda di offrire agli utenti il meglio della tecnologia possibile. Ecco quindi come anche la nuova serie di iPhone 14 Pro vede tutti i fondamentali migliorati, partendo dal display, passando per un processore tutto nuovo, fino a un nuovo comparto multimediale.

Nei due formati disponibili, gli iPhone 14 Pro vedono protagonisti pannelli OLED dotati di una nuova tecnologia adattiva del refresh rate ancora più ottimizzata, in grado di permettere una novità assoluta nel mondo iPhone: l’always-on display. A lato quindi dei contenuti ultra veloci e reattivi garantiti dai 120Hz massimi, i nuovi schermi AMOLED sono in grado di adattarsi fino a una velocità di 1Hz, rendendo possibile l’attivazione della schermata “sempre attiva”, in grado di rendere le informazioni di iPhone sempre accessibili all’utente.

A lato della nuova tecnologia always-on, l’altra grande novità è rappresentata dalla nuova luminosità di picco massima, rappresentata da addirittura 2000 nits. Si tratta di un dato in grado di sbaragliare la concorrenza, rendendo i pannelli di iPhone i migliori del mercato smartphone per quanto riguarda visibilità in contesti d’uso estremi.

Non potrebbe esistere una nuova generazione di iPhone Pro, senza una nuova base hardware a muovere l’intero smartphone. Quest’anno il compito di “motore” dei nuovi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max è rappresentato dal nuovo chip Apple A16 Bionic. Si tratta di un aggiornamento incrementare

Tutte le novità di iOS 16 (e tutto il supporto futuro garantito)

I nuovi “melafonini” appena presentati arrivano ovviamente sul mercato con la nuovissima versione software iOS 16, che abbiamo già imparato a conoscere grazie al percorso di beta lanciato da Apple stessa nel corso degli scorsi mesi e che arriva oggi nella sua forma completa e finale.

Si tratta di una release software che come da tradizione Apple non ha presentato uno stravolgimento all’esperienza utente di iPhone ma che ha saputo imprimere l’acceleratore su di un tema da sempre sensibile al mondo Apple, ovvero quello della personalizzazione. iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, così come tutti i modelli compatibili con questa nuova versione software, possono ora contare su nuove funzionalità software in grado di rendere personale e unica l’esperienza di interazione con il proprio iPhone, con una nuova interfaccia per la lockscreen ora completamente modificabile e personalizzabile nell’aspetto e nelle funzionalità.