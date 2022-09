Articolo in aggiornamento…

L’attesa è finita, la nuova generazione di iPhone è finalmente ufficiale e Apple ne ha appena svelato tutti i dettagli. iPhone 14 quest’anno verrà affiancato da una variante più grande chiamata iPhone 14 Plus.

Addio quindi alla variante “Mini” tanto amata da alcuni utenti, i quali non sono probabilmente riusciti con il volume di acquisti a convincere Apple a mantenere viva la linea di smartphone compatti.

Si ritorna al passato: era dai tempi di iPhone 8 e iPhone 8 Plus che l’azienda di Cupertino aveva abbandonato il suffisso “Plus” in favore dell’attuale “Max”, il quale per la prima volta è stato usato dal brand in occasione del lancio di iPhone XS e iPhone XS Max, per l’appunto.

Tornando ad iPhone 14 e iPhone 14 Plus, sono poche le novità rispetto allo scorso anno ma tutte atte a migliorare l’esperienza degli utenti iOS. Per il modello base, la dimensione è rimasta pressoché invariata, come anche la disposizione delle fotocamere ed il display a 60Hz con notch nella parte superiore dove troviamo l’hardware dedicato a FaceID. Stesso design squadrato e stessa porta Lightning per il trasferimento di dati e la ricarica, la quale può avvenire anche tramite MagSafe.

Rimangono gli stessi anche i resistenti materiali. Ceramic Shield per il vetro e alluminio di grado aerospaziale per la struttura interna e le cornici. Gli iPhone 14 sono entrambi IP68.

iPhone 14 e iPhone 14 Pro sarà disponibile in:

Midnight

Starlight

Blue

Purple

Product(RED)

iPhone 14 Plus porta sul piatto un pannello più grande, si passa da 6,1″ a 6,7″, ed una batteria più capiente, 4323mAh contro 3279mAh, ma il resto delle specifiche tecniche rimane invariato se paragonato ad iPhone 14.

Parlando di specifiche tecniche, sotto il cofano troviamo una versione rivisitata del chip Apple A15 Bionic che troviamo sugli iPhone 13 dello scorso anno, anche se Apple ha annunciato di aver apportato delle modifiche che comportano… Secondo le voci dovrebbero essere presenti anche 6GB di memoria RAM che vanno ad affiancarsi ai 128GB, 256GB o 512GB di memoria interna.

Rinnovato il comparto fotografico fotografico. Migliorati i sensori da 12MP per le fotocamere posteriori che ora sono in grado di catturare più luce anche e soprattutto al buio. La fotocamera principale ora ha un’apertura pari a f/1.9 per diminuire il tempo di esposizione, tempo che è dimezzato quando si utilizza la modalità notte.

La fotocamera frontale ha anch’essa un’apertura pari a f/1.9 e ora supporta la messa a fuoco automatica (AF).

Introdotto quello che Apple chiama Photonic Engine. La tecnologia migliora di due volte (qualunque cosa voglia dire) la qualità degli scatti con la fotocamera frontale, con la ultragrandangolare e 2,5 volte con la principale. Dovremo provare con mano per capire meglio di cosa si tratta.

Anche i video ricevono una nuova modalità chiamata Action Mode. Questa permette una migliore stabilizzazione delle immagini anche nelle situazioni più concitate come la corsa.

Negli USA tutti gli iPhone avranno solo la eSIM, niente più carrellino per la classica NanoSIM. Grazie al nuovo giroscopio e al nuovo accelerometro gli iPhone 14 supportano anche la modalità Crash Detection dei nuovi Apple Watch.

Per la prima volta in un iPhone, le chiamate di emergenza saranno possibili tramite satellite. “Emergency SOS via Satellite” è possibile grazie a delle nuove antenne e ad un software appositamente studiato per permettere la connessione senza hardware troppo ingombrante.

La UI dello smartphone vi guiderà nel puntare il satellite più vicino per la chiamata di emergenza o un messaggio compresso con un protocollo ad alta efficienza.

Prezzo e disponibilità

iPhone 14 e iPhone 14 Pro saranno disponibili al pre-ordine a partire dal 9 settembre 2022.

Arriveranno ufficialmente nelle mani dei primi utenti, negli Apple Store e nelle catene di elettronica di consumo (sia nei negozi fisici che online) a partire dal 16 settembre (iPhone 14) e dall’ ottobre 7 (iPhone 14 Plus).