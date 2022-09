Nella presentazione di oggi trova spazio anche Apple Watch Ultra, catalogato come un prodotto Premium e Rugged che, anche grazie al suo veto zaffiro, non ha problemi ad essere usato in ogni tipo di situazione, anche quella più estrema.

Nuovo design che enfatizza le dimensioni più generose del display (che può generare una luminosità fino a 2000 nits) e un indole selvaggia, che spinge ad utilizzarlo soprattutto per esplorazioni, camminate e attività all’aperto.

Cassa è in titanio ed è da 49 mm che incorpora sul lato destro una corona completamente nuova e un dal richiamo veloce chiamato Action, che potrà essere personalizzato come meglio serve.

La batteria di Apple Watch Ultra può durare fino a 36 ore ininterrotte con una singola ricarica mentre è prevista anche una modalità battery long che porta l’autonomia fino a 60 ore.

I sensori integrati in Apple Watch Ultra includono un nuovo GPS multibanda in grado di agganciare la frequenza L5, un nuovo sensore trackback che aiuta a regolarsi durante una camminata o una corsa.

Apple Watch Ultra dispone anche di tre cinturini ancora più resistenti di quelli degli altri modelli, atti a resistere ancora meglio alle situazioni estreme.

Con la versione Ultra, la società di Cupertino sfida apertamente i Big del settore come Garmin che in questo settore specifico dei wearable rugged è una sicurezza di qualità.