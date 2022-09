Articolo in aggiornamento…

Apple ha svelato nel corso dell’evento “Far Out” le nuove AirPods Pro 2. A più di due anni dal lancio delle prime AirPods Pro, la nuova generazione degli auricolari TWS di punta della casa di Cupertino punta a dare all’utente un’esperienza d’ascolto senza rivali, grazie a una cancellazione attiva del rumore migliorata e a una qualità del suono di livello superiore.

Le nuove AirPods Pro 2 conservano il design che caratterizzava la prima versione, ma portano all’interno un’importante innovazione: il nuovo chip H2, che aggiunge funzionalità di ultima generazione per un ascolto ancora più cristallino grazie alle potenzialità dell’audio computazionale.

L’audio spaziale approda a una nuova dimensione grazie alla compatibilità con la fotocamera TrueDepth di iPhone, che permette di creare un profilo personalizzato in base alla forma della testa e delle orecchie dell’utente.

Le AirPods Pro 2 perfezionano anche la cancellazione attiva del rumore, una delle feature più amate sin dalla prima generazione: grazie alla cancellazione intelligente del rumore sarà possibile filtrare il doppio dei rumori indesiderati rispetto alle prime AirPods Pro, mentre la nuova Transparency Mode riduce i suoni più forti grazie a un processing avanzato.

Per le nuove AirPods Pro 2 sono ora disponibili ancora più taglie di gommini, così da garantire a ognuno il comfort di ascolto più confortevole.

Come già accennato, le nuove AirPods Pro 2 conservano l’iconico design degli auricolari wireless Apple: da oggi un nuovo strato capacitivo permette un controllo ancora più dettagliato dei comandi sulla stecca, grazie a un semplice swipe.

La nuova custodia di ricarica supporta il servizio Find My con tecnologia U1 per una localizzazione ancora precisa ed è fornita di uno speaker integrato in grado di emettere un suono nel caso in cui l’utente perdesse le sue AirPods Pro 2. A partire da questa generazione, inoltre, ogni singola AirPod può emettere individualmente un suono.

Non manca infine un nuovo accessorio: un laccio di tessuto che potrete agganciare alla custodia di ricarica delle AirPods Pro 2, per essere certi di averle sempre con voi.

Le AirPods Pro 2 sono compatibili con il cavo Lightning e con la ricarica MagSafe, in aggiunta alla ricarica wireless Qi (sì, compresa la base di ricarica del vostro Apple Watch!).

Le AirPods Pro 2 migliorano anche sul fronte dell’autonomia, con 30 ore totali di ascolto (+6 ore rispetto alla prima generazione) e 6 ore di ascolto con una singola ricarica delle cuffie (+33% rispetto alla prima generazione).

Le nuove AirPods Pro 2 saranno in vendita a partire dal 23 settembre, con i preordini aperti a partire dal 9 settembre, al prezzo di 249 dollari.