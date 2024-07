Apple Maps esce dai confini dell'iPhone

Google Maps è da tempo riconosciuto come il leader indiscusso dei servizi di navigazione, con una posizione dominante nel mercato grazie alla sua ampia quota di utenti sia nel settore della ricerca che in quello mobile.

Le funzionalità avanzate offerte, come Immersive View, Live View e percorsi ciclabili, contribuiscono a mantenere la sua supremazia. Tuttavia, l'azienda potrebbe presto dover affrontare una nuova sfida: il lancio della versione beta di Apple Maps sul web.

Apple ha annunciato recentemente, attraverso un breve post sul suo sito web, il lancio della versione beta di Apple Maps accessibile da beta.maps.apple.com.

Questa nuova versione promette di fornire un'esperienza utente simile a quella delle app di mappe già conosciute, permettendo di ottenere indicazioni per camminare e guidare, visualizzare recensioni e foto di luoghi vicini, ordinare cibo direttamente dalle schede dei ristoranti e accedere a guide curate che promuovono l'esplorazione di opzioni culinarie e di viaggio in tutto il mondo.

Attualmente, la beta di Apple Maps è disponibile solo in inglese e può essere utilizzata su Safari e Chrome su Mac e iPad, così come su Chrome e Edge su computer Windows.

Apple ha espresso l'intenzione di espandere il supporto per altri sistemi operativi e browser in futuro, oltre a introdurre nuove funzionalità come Look Around nei prossimi mesi. Nel frattempo, gli sviluppatori che utilizzano MapKitJS possono già iniziare a integrare i loro servizi con Apple Maps sul web.

Nonostante Google abbia una solida base di utenti per il suo servizio Maps, l'emergere di Apple come concorrente nel settore della navigazione potrebbe rappresentare una sfida significativa.

Gli utenti Apple, che finora erano costretti a utilizzare Google Maps sul web, potrebbero preferire passare al servizio nativo di Apple. Inoltre, sebbene il debutto di Apple Maps più di un decennio fa sia stato problematico, il servizio ha fatto notevoli progressi nel corso degli anni.

Con continui miglioramenti e nuove funzionalità in arrivo, Apple Maps potrebbe diventare una minaccia concreta per Google Maps.

In sintesi, mentre Google Maps rimane il leader indiscusso dei servizi di navigazione, il lancio della beta di Apple Maps sul web segna l'inizio di una potenziale rivalità tra due giganti della tecnologia.

Se Apple continuerà a migliorare il suo servizio a un ritmo costante, Google potrebbe dover innovare ulteriormente per mantenere la sua posizione dominante.