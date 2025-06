Google ha lanciato un nuovo accessorio che permette agli appassionati del suo sistema operativo mobile di portare la propria passione... ai piedi. Da oggi è infatti possibile acquistare sul merchandise store ufficiale americano di Google uno "shoe charm" a forma dell'iconico robottino verde di Android, pensato appositamente per essere inserito nelle popolari calzature Crocs. Un piccolo gadget che, con una spesa minima, consente di "installare" simbolicamente Android sulle proprie ciabatte.

La tendenza dei "charms", piccole decorazioni applicabili ai fori delle Crocs, ha visto una crescita esponenziale negli ultimi anni. Nati come un modo per personalizzare ulteriormente delle calzature già di per sé distintive, questi accessori si sono trasformati in un vero e proprio fenomeno di costume, un'opportunità per chi le indossa di esprimere la propria personalità, i propri hobby o l'appartenenza a una determinata community. Dalle lettere ai personaggi dei cartoni animati, passando per simboli e loghi di ogni tipo, il mercato dei cosiddetti "Jibbitz" – nome originale di questi accessori brevettato da Crocs – è oggi più fiorente che mai.

Google ha deciso di cavalcare quest'onda con un'offerta mirata ai suoi fan più fedeli. Il nuovo Android Shoe Charm è un piccolo ciondolo da un pollice (circa 2,5cm) di larghezza che riproduce la testa del robottino Android, nella sua più recente versione stilizzata conosciuta come "The Bot". Realizzato con una finitura che suggerisce una stampa 3D, il charm è tanto semplice quanto riconoscibile, un tocco di colore e di "geek-chic" da applicare alle proprie calzature.

Il colosso di Mountain View presenta il prodotto con uno slogan accattivante sul proprio negozio online:

"Piccolo nelle dimensioni, grande nella personalità, e pronto per essere tuo... il nostro charm per scarpe Android porta un tocco giocoso alle tue calzature!".

Il prezzo di questo piccolo lusso per appassionati di tecnologia è di 5 dollari, a cui vanno aggiunte le spese di spedizione.

Questo non è, tuttavia, il primo esperimento di Google nel mondo degli accessori per scarpe. L'azienda ha già a catalogo una piccola collezione di charm che attingono all'universo della sua corporate identity. Per la stessa cifra di 5 dollari è infatti possibile acquistare anche il "Noogler Hat Shoe Charm" (il cappellino con l'elica indossato dai nuovi assunti di Google, i "Noogler"), il "Chrome Dino Glow Shoe Charm" (che raffigura il celebre dinosauro del gioco offline di Chrome e ha la particolarità di brillare al buio) e il "Super G Shoe Charm", che riproduce la vecchia versione del logo di Google, la "G" maiuscola multicolore.

L'operazione di Google si inserisce in una più ampia strategia di merchandising che mira a rafforzare il legame emotivo degli utenti con i propri brand. Offrendo gadget a basso costo e ad alto potenziale espressivo, l'azienda trasforma i suoi loghi in simboli di appartenenza, simili a quelli di una squadra sportiva o di un gruppo musicale. La scelta delle Crocs come "piattaforma" per questa iniziativa è particolarmente azzeccata, data l'enorme popolarità di queste calzature e la loro natura intrinsecamente personalizzabile.

Al momento, l'acquisto è possibile principalmente tramite il Google Merchandise Store online, ma non è da escludere che, come per altri prodotti di merchandising, questi charm possano presto fare la loro comparsa anche nei Google Store fisici presenti in alcune città del mondo, come New York, Londra o Mountain View. Questo amplierebbe ulteriormente la loro reperibilità, trasformandoli da semplice curiosità per acquisti online a un vero e proprio souvenir tecnologico da acquistare durante una visita a uno degli store del gigante californiano.