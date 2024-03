Apple sbaglia a scrivere una data e aggiorna tutti gli AirTag

Apple aveva pianificato una distribuzione graduale dell'aggiornamento del firmware per gli AirTags, con l'obiettivo di completare il processo entro il prossimo 9 aprile.

Tuttavia, la realtà ha dimostrato di essere diversa. La nuova versione del software degli AirTag, identificata come build numero 2A73 con firmware versione 2.0.73, ha colto tutti i possessori dei piccoli device di sorpresa, visto che è stata rilasciata globalmente in un solo giorno anziché in modo graduale come previsto.

La ragione dietro a questa accelerazione anomala è stata condivisa dal profilo X iSoftware Updates, che ha rivelato che Apple ha commesso un errore nel formato della data.

Invece di utilizzare il formato "m/g/2024", come nelle versioni precedenti, Apple ha inserito accidentalmente "m/g/24" per il firmware AirTag 2.0.73.

Questo ha portato gli AirTag a interpretare erroneamente le date di distribuzione come appartenenti all'anno 24, accelerando il processo di aggiornamento al 100% senza seguire il piano graduale originariamente pianificato.

Questo errore ha avuto un impatto significativo su tutti gli AirTag, che hanno ricevuto l'aggiornamento simultaneamente anziché gradualmente. Alcuni esperti hanno commentato che l'accettazione di un anno a due cifre senza validazione preventiva è stato un errore da parte di Apple, che avrebbe dovuto essere rilevato e corretto prima di provocare un aggiornamento di massa.

Nonostante questo imprevisto, è importante notare che l'aggiornamento del firmware degli AirTag porta con sé miglioramenti e correzioni di bug, come indicato dalla precedente versione 2.0.61.

Tuttavia, l'accelerazione non prevista del processo di aggiornamento solleva interrogativi sull'affidabilità dei sistemi di pianificazione delle distribuzioni di Apple e sulla necessità di una maggiore attenzione nella verifica dei dati inseriti nei sistemi di distribuzione degli aggiornamenti.

Con i vostri AirTags già aggiornati, potete godere di un'esperienza migliore e più sicura, ma è sempre importante essere consapevoli degli imprevisti tecnici che possono verificarsi nel mondo della tecnologia.

Oggi si è trattato di un update minore, magari un domani potrebbe succedere lo stesso con una versione software dotata di restrizioni per determinate regioni.