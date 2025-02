Apple snobba DeepSeek e sceglie Alibaba per Apple Intelligence

Apple ha scelto Alibaba come partner per lo sviluppo di Apple Intelligence nel mercato cinese, escludendo la startup DeepSeek nonostante le sue prestazioni innovative. La decisione è stata presa a seguito di preoccupazioni sulla privacy e la sicurezza dei dati, come riportato da The Information.

La scelta di un partner locale è obbligatoria per Apple per operare nel mercato cinese dell'intelligenza artificiale. Inizialmente l'azienda di Cupertino aveva valutato Baidu, ma ha poi scartato questa opzione ritenendo che non soddisfacesse gli standard richiesti. Alibaba è emersa come la scelta finale dopo una valutazione di varie alternative, tra cui Tencent e ByteDance.

La Cina rappresenta uno dei mercati più importanti per Apple.

La cautela di Apple nel mercato cinese è evidente nella sua decisione di escludere DeepSeek, nonostante l'azienda abbia sviluppato modelli di IA efficienti e convenienti. Questa mossa è legata alle crescenti preoccupazioni sulla gestione dei dati sensibili, con alcuni governi, incluso quello degli Stati Uniti, che hanno vietato l'uso di DeepSeek su dispositivi governativi.

Apple ha già sottoposto un primo set di funzionalità AI all'approvazione dell'autorità cinese per il cyberspazio in collaborazione con Alibaba. L'azienda ha annunciato che Apple Intelligence supporterà il cinese e altre lingue nel corso del 2025, con un primo aggiornamento previsto per aprile di quest'anno.

Tuttavia, il supporto al cinese potrebbe essere inizialmente limitato ai paesi al di fuori della Cina, in attesa dell'approvazione ufficiale delle autorità locali. Questa strategia riflette la necessità di Apple di navigare con attenzione nel complesso panorama normativo cinese in materia di tecnologia e dati.

La scelta di Alibaba come partner potrebbe essere parte di una strategia più ampia volta a garantire l'approvazione delle autorità cinesi, evitando le problematiche affrontate da altre aziende tech occidentali nel paese. Questa mossa sottolinea l'importanza del mercato cinese per Apple e la sua volontà di adattarsi alle rigide normative locali per mantenere la sua presenza nel paese.