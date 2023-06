La realtà aumentata sta guadagnando sempre più attenzione nel panorama tecnologico, e Apple è pronta a fare la sua mossa con il nuovo prodotto rivoluzionario: Apple Vision Pro.

Sebbene possano esserci opinioni contrastanti sul futuro della realtà aumentata, una cosa è certa: Apple Vision Pro sta per cambiare le regole del gioco. Queste sono alcune delle ragioni, a nostro parere, per le quali Vision Pro sarà un successo, che siate pronti ad accettarlo o meno.

L’hardware più avanzato

L’hardware all’avanguardia di Apple Vision Pro è il cuore pulsante di questa straordinaria esperienza. Dotato di due potenti chip, Apple M2 per l’esecuzione del sistema operativo visionOS e Apple R1 per la gestione in tempo reale di tutti i sensori, questo visore offre prestazioni incredibili e ben al di sopra di quelle fino ad oggi presentate dalla concorrenza.

I due display OLED 4K, uno per occhio, consentono una visione straordinariamente nitida e dettagliata, chi ha provato Vision Pro è rimasto piacevolmente stupito. Inoltre, grazie ai sensori accurati per l’eye tracking e la scansione dell’iride (Optic ID), Apple Vision Pro può riconoscere i movimenti oculari dell’utente con una precisione senza precedenti per la navigazione dell’interfaccia e garantisce la privacy e la sicurezza dei dati.

Le videocamere ad alta risoluzione integrate nel visore permettono il “passthrough” e la registrazione di video in 3D. Ciò significa che gli utenti possono interagire con l’ambiente circostante senza isolarsi e catturare i propri preziosi ricordi in alta qualità, tenendoli sempre pronti per essere rivissuti in qualsiasi momento. Inoltre, gli avanzati sensori per il posizionamento spaziale e il riconoscimento delle gesture delle mani offrono un’interazione fluida e intuitiva.

Il visore è anche dotato di uno schermo OLED rivolto verso l’esterno che mostra gli occhi dell’utente a chi si trova all’esterno quando esso sta osservando l’ambiente circostante tramite passthrough. Questo dettaglio di design non solo aggiunge un tocco di stile, ma consente anche una comunicazione visiva più naturale e diretta con le altre persone nella stanza.

La maestria nel software di Apple

Tuttavia, l’hardware all’avanguardia è solo una parte dell’eccezionale esperienza offerta da Apple Vision Pro. La maestria nel software dell’azienda californiana è un elemento cruciale per garantire un’interazione fluida e una user experience impeccabile. Il sistema operativo di Vision Pro è in linea con le altre interfacce utente di Apple, come iOS, iPadOS e macOS. Gli utenti Apple si sentiranno a casa sin dal primo utilizzo.

Coloro che hanno avuto l’opportunità di provare Vision Pro sottolineano la sua reattività impareggiabile rispetto ad altri visori AR e di realtà mista attualmente disponibili. Apple ha saputo creare un’esperienza utente di livello superiore, che non ha rivali sul mercato attuale.

Le app rese disponibili da Apple per il visore sono tutte ovviamente curate nei minimi dettagli, come da tradizione per il marchio americano. Infine, per non rischiare di lasciare gli utenti senza un parco app degno di questo nome, Apple ha previsto la compatibilità con le applicazioni iPhone e iPad, aprendo di fatto la strada ad infinite possibilità.

Il modo più naturale di interagire

Il modo di interagire con Apple Vision Pro è ciò che lo rende davvero speciale. Questo visore elimina la necessità di un controller esterno, consentendo agli utenti di utilizzare semplicemente le proprie mani. Ciò significa che non è più necessario affrontare la complessità di tasti o joystick aggiuntivi. Le gesture vengono riconosciute anche quando le mani sono in posizione naturale, non serve estenderle in avanti o adottare posizioni scomode.

Le gesture con Vision Pro sono incredibilmente intuitive. Per “cliccare”, basta toccare il pollice e l’indice insieme. Per selezionare un oggetto, basta guardarlo attentamente. Lo stesso vale per lo scorrimento delle pagine: basta “afferrarle” con un gesto della mano e trascinarle verso l’alto o il basso. Addirittura, le finestre possono essere ridimensionate in modo intuitivo e senza sforzo, semplicemente “afferrandole” e trascinandole per adattarle alle dimensioni desiderate.

Questa modalità di interazione naturale rappresenta un enorme passo avanti nel campo della realtà aumentata, permettendo agli utenti di immergersi completamente nell’esperienza senza distrazioni o ostacoli. Apple Vision Pro rende l’interazione con il mondo virtuale e quello reale un processo fluido e intuitivo, aprendo nuove possibilità per l’esplorazione e la creatività.

L’ecosistema gli da forza

Apple Vision Pro può vantare un ecosistema integrato che gli conferisce una forza unica. L’integrazione con le tastiere e i mouse Apple è automatica, permettendo agli utenti di lavorare in modo efficiente e senza soluzione di continuità. Semplicemente guardando un Mac, lo schermo viene clonato nel mondo virtuale del visore, consentendo un’esperienza di lavoro su un display più grande e risoluto.

L’integrazione con i servizi Apple, come Foto, FaceTime e Safari, offre un ulteriore vantaggio agli utenti di Vision Pro. Possono accedere ai loro dati e alle loro app preferite in modo semplice e immediato, rendendo l’esperienza ancora più completa.

Di certo scopriremo ulteriori modi in cui Apple è riuscita ad integrare Vision Pro nella sua attuale offerta nel corso dei prossimi mesi che ci porteranno al lancio, e l’azienda non si lascerà sfuggire l’opportunità di migliorare ancora di più tale integrazione con aggiornamenti software successivi.

Crediti: Apple

Non ha niente a che vedere con gaming e metaverso

A differenza di altri visori AR che si concentrano principalmente sul gaming e sul metaverso, Apple Vision Pro offre una prospettiva più ampia. Apple Arcade, la piattaforma di giochi di Apple, offre già una vasta gamma di giochi disponibili per Vision Pro. Tuttavia, Apple non si limita al settore dei videogiochi, Vision Pro è un nuovo strumento di computing che mira a soddisfare tutte le esigenze degli utenti, proprio come Mac, iPhone e iPad.

Inoltre, Apple ha scelto di non enfatizzare il concetto di metaverso nel lancio di Vision Pro. Mentre la principale concorrente, Meta, si concentra sulla creazione di un metaverso, Apple ha preferito non utilizzare termini aulici per promuovere l’adozione dei suoi occhiali intelligenti. Questa decisione sembra aver riscontrato un’accoglienza positiva, considerando l’atteggiamento freddo del pubblico verso il concetto di metaverso.

Apple Vision Pro si posiziona come un prodotto all’avanguardia nel campo della realtà aumentata. Con il suo hardware avanzato, il software curato, l’interazione naturale e l’ecosistema integrato, questi occhiali intelligenti offrono un’esperienza unica nel suo genere.

Il prezzo è alto, non lo si può certo negare, ma è mai importato quando si parla di Apple? Le storie riguardo al costo spropositato dei prodotti Apple se paragonati alla concorrenza sono state innumerevoli negli anni, ma questo non ha mai impedito all’azienda di Cupertino di cambiare le carte in tavola e crearsi spazio in nuovi mercati.

Nonostante il costo esorbitante, chi avrà la possibilità di poter spendere tale cifra per aggiudicarsi questo rivoluzionario gadget lo farà. Come spesso è accaduto, questi utenti contribuiranno con le loro impressioni ad aumentare l’hype che circonda quello che rappresenta forse la scommessa più grande che il brand ha fatto negli ultimi 10 anni.