Apple Vision Pro, pagano 3500$ e lo restituiscono, ecco uno dei motivi

Secondo l'analista Apple Ming-Chi Kuo, quasi un terzo delle restituzioni di Apple Vision Pro è avvenuto a causa della difficoltà degli utenti nel configurare e utilizzare il nuovo dispositivo da 3.500 dollari.

Kuo ha sottolineato che circa il 20-30% degli utenti che hanno restituito il prodotto lo hanno fatto a causa della complessità nell'impostare Vision Pro. Questo dato mette in evidenza una significativa lacuna nell'usabilità del nuovo prodotto di punta Apple.

L'indagine condotta da Kuo ha rivelato che solo l'1% dei possessori di Vision Pro ha effettivamente restituito il visore, un tasso relativamente basso considerando il prezzo elevato del prodotto. Tuttavia, la parte significativa di queste restituzioni è dovuta proprio alla difficoltà di configurazione e all'usabilità.

Nonostante Apple sia generalmente nota per la sua attenzione alla progettazione dell'interfaccia utente, sembra che Vision Pro non sia riuscito a soddisfare le aspettative in termini di facilità d'uso.

Il visore Apple Vision Pro è stato promosso come un'esperienza VR all'avanguardia. Tuttavia, secondo Kuo, l'interfaccia utente non è così intuitiva come ci si potrebbe aspettare dai prodotti Apple. Questo dettaglio ha deluso gli utenti e ha portato a un numero considerevole di resi.