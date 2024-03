Si sposa indossando Apple Vision Pro, ecco le sue spiegazioni

Le immagini recentemente diffuse di un uomo che indossa l'Apple Vision Pro al suo matrimonio hanno generato un mix di reazioni tra gli utenti online. Jacob Wright, un giovane sviluppatore di software e imprenditore di 24 anni, ha pubblicato l'immagine del suo giorno speciale su X, attirando l'attenzione per la sua decisione insolita. Nella foto, lo sposo appare in piedi accanto alla sua sposa, ma ciò che ha catturato l'attenzione di molti è il visore Apple che indossa.

La faccia poco entusiasta della sposa ha suscitato ipotesi su quanto tempo Wright abbia effettivamente indossato il dispositivo durante la cerimonia. Tuttavia, Wright ha chiarito che il visore è stato indossato solo in un momento successivo alla cerimonia. Questa spiegazione è giunta dopo che l'immagine è diventata virale, ricevendo oltre 357.000 visualizzazioni solo su X.

In un'intervista con Futurism, Wright ha approfondito la situazione, confermando di aver indossato l'Apple Vision Pro solo per la fase successiva alla cerimonia. Ha spiegato che durante il matrimonio stesso ha rispettato il sacro momento e la presenza della moglie senza il visore. Tuttavia, una volta terminata la cerimonia, durante la sessione fotografica con damigelle e testimoni, ha scherzosamente deciso di indossare Apple Vision Pro solo per il meme.

La presenza dello zaino contenente il Vision Pro al matrimonio ha sollevato qualche domanda, ma Wright ha spiegato che è una sua abitudine portarlo sempre con sé ovunque vada. La moglie di Wright, Cambree, non ha accolto con favore la decisione del marito di indossare il visore per le foto,

Nonostante la sua espressione sembri indicare il contrario, Cambree ha chiarito che non era arrabbiata quando è stata scattata la foto. Ha dichiarato che trova divertente l'intera situazione e che era solo un momento di scherzo.

Tuttavia, questa non è stata la prima volta che Wright è stato visto con l'Apple Vision Pro in situazioni insolite. È stato avvistato mentre guidava una Tesla, in palestra e persino mentre attraversava la strada. La presenza del dispositivo in queste circostanze insolite ha alimentato ulteriormente la curiosità e l'attenzione sulla situazione.