Vision Pro usato in sala operatoria, serve a ridurre gli errori umani

Un recente reportage britannico fa luce sull'impatto trasformativo di Vision Pro, il visore in realtà aumentata di Apple, nel campo della chirurgia. Il titolo del quotidiano Metro potrebbe aver creato un po' di confusione, in quanto non è stato un chirurgo ma un'infermiera a indossare il Vision Pro durante un intervento alla colonna vertebrale al Cromwell Hospital di Londra.

Il visore avrebbe aiutato ad "eliminare l'errore umano" garantendo l'applicazione dei giusti processi e l'uso degli strumenti corretti durante l'intera operazione. Il dispositivo per lo "Spatial Computing" di Apple è stato indossato strategicamente dall'infermiera strumentista, la quale ha svolto un ruolo fondamentale nella navigazione dell'intervento attraverso la realtà aumentata. Contrariamente a quanto si può pensare, gli infermieri di sala svolgono compiti importantissimi e che vanno oltre l'assistenza ai chirurghi durante le procedure.

Il futuro della medicina sembra essere pronto per progressi senza precedenti

L'applicazione utilizzata, sviluppata da eXeX, aiuta ad eliminare efficacemente l'errore umano fornendo accesso in tempo reale al piano operatorio. Suvi Verho, capo infermiere, ne ha sottolineato l'importanza, affermando: "Elimina le congetture". Il chirurgo, Syed Aftab, ha dichiarato che, poiché l'infermiere di sala operatoria poteva vedere tutte le informazioni del piano chirurgico, facendo riferimento ad esse in tempo reale durante l'operazione, ha effettivamente permesso loro di lavorare con la stessa efficienza di chi ha lavorato al suo fianco per anni.

La stessa applicazione, utilizzata in precedenza dal neurochirurgo statunitense Dr. Robert Masson, è stata acclamata per aver reso le procedure chirurgiche "senza sforzo". Apple ha anche sottolineato il ruolo dell'applicazione nell'aiutare i chirurghi a pianificare e visualizzare le operazioni condotte con l'assistenza di robot chirurgici.

Questa innovazione segna un cambiamento paradigmatico nella chirurgia, con la realtà virtuale che si rivela uno strumento prezioso per i professionisti del settore medico. Con la continua evoluzione dell'integrazione di tecnologie come Vision Pro, il futuro della medicina sembra essere pronto per progressi senza precedenti, garantendo livelli più elevati di precisione ed efficienza non solo in sala operatoria.