Apple ha annunciato le date della Worldwide Developers Conference (WWDC) del 2022. Per il terzo anno di fila l’evento sarà principalmente online, si potrà seguire la presentazione gratuitamente e in diretta streaming, anche se per la prima volta dall’inizio della pandemia alcuni fortunati sviluppatori saranno selezionati casualmente tramite estrazione e potranno essere presenti in sala.

La WWDC 2022 durerà diversi giorni, ma la giornata più attesa è la prima, quando si terrà il keynote di apertura dedicato alle principali novità di Apple e verrà mostrato il video della ‘State of the Union‘, una sorta di recap di tutti i traguardi raggiunti da Apple negli ultimi 12 mesi.

Senza ulteriori indugi, andiamo subito a scoprire quando si terrà l’edizione del 2022 della Apple WWDC e quali novità possiamo attenderci durante il keynote d’apertura.

Che cos’è la WWDC?

L’Apple WorldWide Developers Conference (WWDC) è una conferenza che si tiene ogni anno in California, presso l’Apple Park di Cupertino. Sebbene l’evento venga aperto ogni anno con un keynote rivolto al grande pubblico, la WWDC 2022 si distingue da tutte le altre conferenze di Apple perché è riservato soprattutto ai programmatori.

Durante le diverse giornate gli sviluppatori possono provare con mano le nuove versioni dei software di Apple, accedendo anche a laboratori e workshop . È molto utile anche per la stessa Apple, che può ricevere i feedback degli insider dell’industria. Prima della pandemia, partecipavano ogni anno all’evento circa 4.000 ospiti, tra sviluppatori, ingegneri e studenti.

«La WWDC è sempre stata innanzitutto un forum dove creare connessioni e costruire una community», ha commentato Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations and Enterprise and Education Marketing di Apple. «Seguendo questo spirito, la WWDC 2022 invita gli sviluppatori e le sviluppatrici di tutto il mondo a riunirsi per scoprire come dare vita alle loro idee migliori e andare oltre i limiti del possibile. Ci piace entrare in contatto e interagire con i nostri sviluppatori e ci auguriamo che ogni partecipante esca da questa esperienza con una nuova energia».

Apple ha già annunciato che questa edizione della WWDC includerà anche diverse sessioni informative, laboratori e lounge digitali in cui interagire con gli ospiti. Molte delle sessioni saranno localizzate in diverse lingue, in modo da consentire una partecipazione globale.

Sebbene Apple in passato abbia utilizzato la conferenza per mostrare anche alcuni nuovi prodotti hardware, il keynote di apertura normalmente è specificatamente dedicato alle novità software. Durante la presentazione Apple può mostrare per la prima volta al pubblico le nuove versioni di macOS, iOS, iPadOS, watchOS e tvOS.

Una parte delle iniziative della WWDC sono rivolte agli studenti. Ad esempio anche durante questa edizione Apple ha organizzato una Swift Challenge, un contest di programmazione con in palio alcuni gadget esclusivi brandizzati con il logo della mela morsicata. Possono partecipare anche gli studenti dell’Unione Europea, a patto di essere iscritti ad una scuola secondaria o ad un corso universitario con un curriculum dedicato alle materie scientifiche.

Dove e quando si terrà la WWDC 2022, come seguire la diretta

Per il terzo anno di fila la WWDC 2022 si terrà principalmente online, anche se Apple ha annunciato alcune limitate forme di partecipazione in presenza per un numero ristretto di insider, studenti e sviluppatori.

Nel 2020 e nel 2021 l’evento si era tenuto esclusivamente online, un cambio di rotta reso necessario dalle preoccupazioni per la pandemia. La Worldwide Developers Conference (WWDC) 2022 si terrà dal 6 al 10 giugno. Il keynote di apertura è atteso per le 19:00 italiane di lunedì 6 giugno.

Apple ha annunciato che, per la prima volta in due anni, allestirà anche un maxi schermo presso l’Apple Park, dove un gruppo di ospiti selezionati – soprattutto studenti e sviluppatori – potranno assistere assieme alla diretta dell’evento.

“Il 6 giugno, per dare il via alla WWDC22, ospiteremo all’Apple Park un’esperienza speciale che durerà tutto il giorno. Riunisciti con gli altri membri della comunità degli sviluppatori per guardare il keynote e i video sullo State of the Union insieme agli ingegneri e agli esperti Apple, esplorare il nuovissimo Developer Center e molto altro ancora. Non vediamo l’ora di incontrarci di persona“.

Apple afferma che sarà un’esperienza di tutta la giornata all’Apple Park, compreso il keynote e lo State of the Union. Gli sviluppatori saranno anche invitati ad esplorare il Developer Center, tra le altre attività. L’evento Apple Park è gratuito, e tutti i membri dell’Apple Developer Program e dell’Apple Developer Enterprise Program possono richiedere di partecipare. Gli inviti saranno assegnati attraverso un processo di selezione casuale e non possono essere trasferiti.

Le candidature saranno accettate da lunedì 9 maggio alle 18:00 fino a mercoledì 11 maggio alla stessa ora. Gli sviluppatori saranno informati in caso di conferma di partecipazione entro venerdì 12 maggio.

Per tutti gli altri: nessuna paura. Potrete seguire il keynote della WWDC 2022 comodamente da casa. Apple trasmetterà la conferenza in diretta streaming sul suo sito ufficiale, Apple.com, sull’Apple Developer app, sul portale Apple Developer e anche su Apple TV e YouTube. Insomma, avete l’imbarazzo della scelta.

Cosa aspettarsi dalla WWDC 2022?

Le ultime due edizioni sono state atipiche non solo perché si sono tenute esclusivamente online, ma anche perché Apple ha deciso di non dedicare alcuno spazio alle novità hardware, limitandosi a parlare della nuove versioni dei suoi sistemi operativi, oppure anticipando alcune novità sui suoi futuri chip Apple Silicon. Esiste la possibilità che anche questa edizione seguirà la stessa filosofia.

Ciononostante, ci sono almeno un paio di possibili prodotti candidati ad essere presentati durante il keynote della WWDC 2022: sono i nuovi Mac Pro e l’atteso visore per la realtà mista.

Secondo Mark Gurman, firma di Bloomberg notoriamente ben informata sui dietro le quinte del mondo della mela, Apple avrebbe già praticamente ultimato la nuova linea di Mac Pro con chip M2. Il giornalista anticipa un lancio tra maggio e giugno, dunque perfettamente compatibile con le date della WWDC. Secondo alcuni fonti, Apple potrebbe anche mostrare una nuova versione dei Macbook Air. Vi invitiamo a prendere entrambi i rumor con la massima cautela, onde evitare delusioni.

L’ultima versione del Mac Pro è stata presentata nel 2019, proprio in occasione del WWDC di quell’anno. È stata l’ultima edizione del WWDC ad includere la presentazione di un prodotto hardware.

Lo stesso discorso è valido anche per l’atteso primo visore per la realtà aumenta di Apple. Se ne parla ormai da diversi anni, ed effettivamente alcuni rumor in passato avevano indicato nella WWDC 2022 il possibile palco di presentazione del prodotto. Sappiamo che si tratta di un prodotto high-end progettato per i professionisti e non per il grande pubblico generalista. Sempre in passato, alcune voci avevano parlato di un lancio atipico, sostenendo che durante la WWDC 2022 Apple si limiterà a presentare il visore, ma che l’apertura dei preordini avverrà solamente diversi mesi dopo. Potrebbe costare oltre 3.000 dollari. È la volta buona? Chissà, alcuni rumor più recenti parlavano di un possibile posticipo nel 2023.

Ci spostiamo, quindi, in un terreno meno incerto. Durante la WWDC 2022 Apple presenterà senza alcun dubbio i nuovi iOS 16, watchOS 9, iPadOS 16, macOS 13 e tvOS 16. Il keynote verrà utilizzato per mostrare le principali novità introdotte nei diversi sistemi operativi e verosimilmente nelle ore successive alla presentazione Apple potrebbe anche rilasciare le versioni in beta per sviluppatori.

Quanto alla release per il grande pubblico, vi basti pensare che iOS 15 è stato presentato durante la WWDC 2021, che si è tenuta sempre a giugno, ma che il sistema operativo è stato rilasciato solamente a settembre, assieme alla release degli iPhone 13.