Arc Search arriva finalmente anche su Android

Il browser Arc Search, sviluppato da The Browser Company, è ora disponibile in versione beta per Android. Disponibile da tempo per iOS, iPadOS, macOS e Windows, questo nuovo browser punta a offrire un'esperienza di navigazione semplificata e priva di distrazioni.

Arc Search si distingue per il design curato, le animazioni fluide e diverse funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. Tra queste spicca "Browse for Me", che genera riassunti da più siti web in risposta alle query di ricerca degli utenti. Il browser include anche un blocco pubblicità nativo, in grado di limitare annunci intrusivi, tracker e persino i pop-up del GDPR.

Arc Search punta a essere il "modo più veloce per cercare" sul webe fino a ora pare aver raggiunto l'obbiettivo.

Un'altra caratteristica interessante è l'archiviazione automatica delle schede inattive, che mira a mantenere l'interfaccia pulita e ordinata. The Browser Company afferma di aver creato uno dei browser "più leggeri" per dispositivi mobili, con un'app che occupa meno di 20 MB una volta installata.

Nonostante le numerose funzionalità, Arc Search è stato sviluppato da soli due programmatori. Gli utenti Android interessati possono ora iscriversi alla versione beta tramite il Google Play Store per testare questo nuovo approccio alla navigazione mobile.

Fra le principali caratteristiche di Arc Search troviamo:

Interfaccia minimalista e priva di distrazioni

Funzioni AI integrate come "Browse for Me"

Blocco pubblicità nativo

Archiviazione automatica delle schede inattive

Dimensioni ridotte dell'app (meno di 20 MB)

Sincronizzazione di preferiti, segnalibri e password fra i vari dispositivi.

Con il lancio di Arc Search su Android, The Browser Company punta a rivoluzionare l'esperienza di navigazione su tutti i dispositivi attualmente in commercio, offrendo un'alternativa snella e intelligente ai browser tradizionali.