Arriva in Italia il "tablet da gaming" di Lenovo, ecco quanto costa

Lenovo amplia la sua offerta nel settore del gamingda mobile con l'introduzione del tablet da gaming Legion Tab anche in Italia, offrendo un'esperienza di gioco potente e versatile per i giocatori più esigenti. Originariamente disponibile solo in Cina, il Legion Tab sarà disponibile anche in Italia e nel resto dell'Europa a partire da marzo 2024 al prezzo di 599€.

Lenovo Legion Tab è progettato specificamente per soddisfare le esigenze del "moderno giocatore mobile". Con un display da 8,8 pollici e una risoluzione QHD+ a 144 Hz, offre un'esperienza visiva nitida e fluida per i giochi Android compatibili. Il potente processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 4nm, supportato da 12GB di memoria LPDDR5X e 256GB di spazio di archiviazione, garantisce prestazioni elevate e una fluidità di gioco senza interruzioni.

Una caratteristica distintiva del Legion Tab è il raffreddamento a camera di vapore Legion ColdFront, che offre tre modalità di prestazioni - Beast, Balanced e Energy Saving - per adattarsi alle esigenze del giocatore e garantire una dissipazione efficace del calore durante le lunghe sessioni di gioco.

Lenovo

Nonostante manchi un supporto integrato per sostenere il tablet nel caso si preferisca utilizzare un controller Bluetooth tradizionale, Legion Tab è compatibile con tutti i display e le periferiche Lenovo Legion, offrendo versatilità e flessibilità nel gameplay.

La batteria da 6550mAh assicura lunghe ore di gioco senza la necessità di ricariche frequenti, mentre il supporto per l'uscita display USB Type-C consente di collegare il tablet a un display esterno per un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Lenovo Legion Tab si presenta come una soluzione completa per i giocatori da mobile, offrendo prestazioni elevate, un display di alta qualità, un sistema di raffreddamento efficace e una vasta gamma di opzioni di connettività e compatibilità con le periferiche esistenti.