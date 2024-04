Arriva un nuovo modo per scaricare le app su iPhone con iOS 17.5

Negli ultimi tempi ci sono stati molti cambiamenti per gli utenti di iPhone nell'Unione Europea, e ora Apple sta ridefinendo il modo di scaricare le applicazioni con la beta di iOS 17.5: questa versione introduce una novità significativa, ovvero la possibilità per gli utenti di scaricare app direttamente da siti web, ampliando ulteriormente le opzioni al di fuori dell'App Store.

Questo sviluppo è stato reso possibile grazie al Digital Markets Act (DMA) dell'UE, che ha spinto Apple ad adattarsi alle nuove normative. Con questa funzionalità, gli utenti e gli sviluppatori non saranno più vincolati all'ecosistema chiuso dell'App Store, con la possibilità di approfittare di una scelta più ampia e una maggiore flessibilità.

Questa novità offre agli sviluppatori un'alternativa alla commissione del 30% imposta da Apple sull'App Store, ma i requisiti da rispettare sono tanti.

Tuttavia, questa libertà comporta anche nuove restrizioni e responsabilità per gli sviluppatori. Per poter offrire il download diretto delle proprie app, gli sviluppatori dovranno infatti soddisfare rigorosi requisiti: è obbligatorio essere membri del programma ufficiale per sviluppatori di Apple da almeno due anni e le loro applicazioni devono avere avuto almeno un milione di installazioni iniziali su iOS nell'UE nell'anno precedente. Inoltre, dovranno essere trasparenti riguardo alle loro politiche di raccolta dati e le loro app devono superare il processo di autenticazione di Apple per garantirne la sicurezza.

In ogni caso, l'introduzione del download diretto delle app da siti web rappresenta un importante passo avanti per gli utenti iPhone nell'UE, offrendo loro maggiore libertà di scelta. Resta da vedere come questa evoluzione influenzerà il panorama delle app su iPhone e se gli sviluppatori abbracceranno pienamente questa nuova opportunità.