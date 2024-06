Auricolari Creative senza latenza: solo 40€ con il coupon di oggi

È tempo di nuovi coupon su Amazon che, combinati con eventuali sconti già applicati, rendono l'acquisto di molti prodotti incredibilmente vantaggioso. È il caso degli auricolari Creative Zen Air Plus, modelli di ultima generazione, il cui prezzo oggi scende a soli 40€ rispetto ai 76,16€ originali. Come è possibile? Grazie a un doppio sconto, incluso un coupon del 20% da applicare direttamente sulla pagina del prodotto.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% durante il checkout. Il coupon è valido fino al 30 giugno, salvo esaurimento.

Creative Zen Air Plus, chi dovrebbe acquistarli?

Si tratta di auricolari ideali per coloro che desiderano un audio con pochissimi compromessi rispetto ai migliori auricolari in assoluto. Il modo con cui sono realizzati li rende perfetti sia per coloro che vogliono godersi la musica sia per la visione di video, grazie alla ridottissima latenza offerta dalla tecnologia Bluetooth LE Audio. Inoltre, la funzione di cancellazione del rumore ibrida eleva ulteriormente il valore di questi auricolari, rendendoli un investimento che supera di gran lunga il loro prezzo attuale di 40€.

Questi auricolari vantano una durata della batteria che supera un’intera giornata di utilizzo, con fino a 32 ore di riproduzione totale. Sono dotati di 6 microfoni che assicurano chiamate di qualità filtrando i rumori ambientali, rendendoli ideali per coloro che li usano fuori casa e per chi ha bisogno di dispositivi affidabili per giornate intense. La loro resistenza all’acqua IPX4 li rende poi adatti anche per gli amanti dello sport e delle attività all’aperto.

E con i driver al neodimio da 10mm, forniscono bassi potenti e un suono equilibrato, mantenendo una latenza bassa di circa 55 ms per garantire una riproduzione audio fluida. Riassumendo, gli auricolari Creative Zen Air Plus, con le loro prestazioni audio, sono eccellenti per chi cerca un suono di qualità in movimento. Il loro prezzo scontato a 40€, grazie allo sconto e al coupon, rappresenta un’opportunità da non perdere per acquistare auricolari di ultima generazione a un prezzo conveniente.

