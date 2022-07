Proseguendo sulla scia delle occasioni imperdibili di questo Prime Day 2022, vi segnaliamo che è disponibile un’offerta che chi è alla ricerca di un paio di nuovi auricolari con cancellazione del rumore non può farsi scappare. Protagonisti gli ottimi Huawei FreeBuds Pro, oggi in vendita sul sito del colosso americano per soli 89,90 euro!

Stiamo parlando di uno sconto del 50% sul prezzo di listino per un paio di auricolari true wireless di altissima qualità, da noi definite all’uscita come uno dei prodotti migliori nella categoria. Cosa state aspettando? Non fatevi sfuggire questa opportunità!

I Huawei FreeBuds Pro sono da tempo disponibili sul mercato e le loro capacità sono ben rodate da pubblico e critica. Gli auricolari hanno convinto moltissimi utenti grazie ad un case per il trasporto e la ricarica dalle dimensioni contenute, un design elegante e moderno oltre che ad una qualità del suono e della cancellazione del rumore superiore alla media.

Grazie ai doppi microfoni, i Huawei FreeBuds Pro sono in grado di captare ed eliminare il rumore di fondo. Il sistema ANC intelligente degli auricolari non solo vi permetterà di ascoltare i vostri contenuti audio preferiti (musica, podcast, ecc…) in tutta tranquillità, ma si rivela efficacie anche durate le telefonate per eliminare la confusione che vi circonda, separando la vostra voce e mettendola in risalto per l’interlocutore.

Dall’applicazione Huawei AI Life sullo smartphone è possibile regolare diversi parametri del suono ed anche scegliere il livello di cancellazione del rumore oltre che attivare la modalità trasparenza che amplifica i suoni esterni, funzione perfetta per quando si fa attività fisica all’aperto e si vuole rimanere coscienti di quello che accade attorno. Ma non è finita qui, i Huawei FreeBuds Pro sono progettati per durare a lungo, l’azienda promette fino a 36 ore di ascolto continuato con una singola ricarica completa.

Compatibili con Android, iOS, Windows e macOS, grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0 è possibile collegare i FreeBuds Pro a due sorgenti audio contemporaneamente per un passaggio rapido tra le due. Ad esempio potrete collegarle al vostro laptop per ascoltare musica mentre studiate o lavorate mentre allo stesso tempo rimangono connesse allo smartphone pronte a supportarvi durante le telefonate.

Un prodotto che quindi abbiamo da sempre ritenuto valido ed efficacie anche a prezzo pieno, il quale oggi diventa ancora più appetibile grazie allo sconto del circa 50% proposto su Amazon. Praticamente metà prezzo per questi Huawei FreeBuds Pro, significa che se non vi farete scappare questa incredibile offerta gli auricolari saranno vostri a soli 89,90 euro invece che 179,00 euro

