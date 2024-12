Avete un iPhone? Spostare file su PC sarà molto più semplice

Microsoft ha avviato la fase di test per un significativo aggiornamento della sua app Phone Link per iPhone, introducendo una funzionalità tanto attesa: la condivisione diretta di file tra dispositivi iOS e Windows. Questa novità, attualmente disponibile per gli utenti Windows Insider, promette di colmare un divario importante nell'interoperabilità tra i due ecosistemi, offrendo un'esperienza più fluida e simile a quella già disponibile per gli utenti Android.

L'aggiornamento, identificato con la versione 1.24112.89.0 o successiva dell'app Phone Link, introduce una nuova finestra di dialogo di configurazione che abilita la condivisione bidirezionale dei file. Il processo di condivisione da iPhone a PC sfrutta la pagina di condivisione di iOS: selezionando un file e scegliendo l'opzione "Link to Windows", l'utente potrà selezionare il dispositivo Windows di destinazione. Analogamente, la condivisione da PC a iPhone avviene tramite il menu contestuale di Windows: cliccando con il tasto destro su un file, selezionando "Condividi" e poi "Il mio telefono", il file verrà trasferito al dispositivo iOS.

Questa implementazione rappresenta un passo avanti significativo per gli utenti iPhone che desiderano integrare il proprio dispositivo con l'ambiente Windows. Fino ad ora, le restrizioni imposte dal sistema operativo di Apple avevano limitato notevolmente le funzionalità di Phone Link rispetto alla sua controparte Android. Nonostante ciò, Microsoft ha continuato a investire nello sviluppo dell'app, introducendo gradualmente nuove funzioni.

Lo scorso anno, un aggiornamento aveva introdotto la possibilità di inviare e ricevere messaggi tramite iMessage, sebbene con alcune limitazioni. L'integrazione, infatti, supporta esclusivamente le conversazioni con singoli contatti, escludendo le chat di gruppo. Inoltre, per garantire il corretto funzionamento della messaggistica iMessage, l'app Phone Link deve rimanere aperta, poiché Microsoft utilizza una soluzione alternativa basata su Bluetooth e notifiche di sistema per la gestione dei messaggi. Questa soluzione, seppur funzionale, evidenzia le difficoltà di integrazione con un sistema operativo chiuso come iOS.

Un'altra limitazione importante che persiste è l'assenza della funzionalità di mirroring delle app dell'iPhone sul PC, una caratteristica distintiva della versione Android di Phone Link. Questa funzionalità, che consente di visualizzare e interagire con le app Android direttamente dal desktop di Windows, rimane al momento esclusiva per gli utenti del sistema operativo di Google.

L'introduzione della condivisione file diretta, tuttavia, rappresenta un importante passo avanti. Questa nuova funzionalità semplifica notevolmente il trasferimento di documenti, foto e altri file tra iPhone e PC, eliminando la necessità di ricorrere a soluzioni alternative come il cloud storage o l'invio di email. Questo miglioramento si traduce in un flusso di lavoro più efficiente e una maggiore integrazione tra i due ecosistemi.

L'approccio di Microsoft allo sviluppo di Phone Link per iOS è caratterizzato da un costante impegno nel superare le limitazioni imposte da Apple. L'azienda di Redmond ha dimostrato una volontà di migliorare l'esperienza utente, anche in un contesto di forti restrizioni. L'introduzione della condivisione file, seppur ottenuta con un approccio indiretto che sfrutta le funzionalità di condivisione native di iOS, testimonia questa determinazione.

L'aggiornamento con la nuova funzionalità di condivisione file è attualmente disponibile per gli utenti iscritti al programma Windows Insider. Microsoft prevede di avviare la distribuzione a tutti gli utenti di Phone Link nei prossimi mesi, una volta completata la fase di test e risolti eventuali bug. Questa graduale implementazione permetterà di garantire una transizione fluida e un'esperienza utente ottimale per tutti.