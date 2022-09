Se volete un ritorno a scuola all’insegna della tecnologia, soddisfacendo anche la vostra voglia di risparmio, non dovreste dare poca importanza alla promozione Back to School Honor poiché, fino al 25 settembre, vi permetterà di acquistare gli strumenti che possono aiutarvi a studiare meglio e fare le ricerche scolastiche a prezzi molto competitivi.

Sappiamo quanto sia importante un notebook per uno studente, per questo suggeriamo di non perdervi le offerte riservate ad alcuni modelli più apprezzati e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, come il MagicBook X 14, proposto a soli 499,90€ invece di 749,90€. Un’altra occasione che proprio non possiamo fare a meno di citare riguarda il raffinatissimo Honor Magic4 Pro, venduto non solo al miglior prezzo ma persino in bundle con il costoso Watch GS 3 e con le ottime Earbuds 2 Lite. Il tutto ha un valore di oltre 1.400€, ma potrete portarvi a casa tutto questo a soli 999,90€ per un tempo limitato.

Non è finita, poiché grazie al codice speciale “AHONOR70PR” potrete acquistare il recente Honor 70 a soli 479,90€ anziché 549,90€. Come se non bastasse, anche questo smartphone viene proposto in bundle, dando così ulteriore valore all’offerta. In questo caso riceverete in omaggio la cover ufficiale e gli auricolari true wireless Earbuds 3 Pro, pertanto sarà come se aveste risparmiato ulteriori 170€ oltre a quelli garantiti dal coupon citato poc’anzi.

Con il Magic4 Pro, Honor è entrato nella fascia alta del mercato, andando a competere con i più grandi colossi del segmento, uscendone a testa alta. Questo smartphone, infatti, ha tutti i crismi per essere considerato un dispositivo all’avanguardia, a partire dal design, caratterizzato da un enorme modulo fotografico di forma circolare, fino ad arrivare ai componenti che alimentano tutta la sua tecnologia.

A muovere il tutto è il potentissimo ed efficiente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 che viene ulteriormente supportato da tecnologie di base come la GPU Turbo X e OS Turbo X, massimizzando così le capacità del chipset. Un altro punto che consente all’Honor Magic4 Pro di giocarsela ad armi pari con la concorrenza, se non di più, è il display. Quest’ultimo vanta cornici sottilissime su tutti i lati, con rapporto schermo/corpo del 93,50% e una diagonale di 6,81 pollici dal refresh rate variabile da 1 a 120 Hz. Come se non bastasse, il foro della fotocamera anteriore integra anche il sensore ToF 3D per lo sblocco facciale.

Honor Magic4 Pro spicca anche lato multimediale, lo si comprende leggendo le specifiche tecniche, che parlano di una fotocamera principale da 50 MP stabilizzata otticamente, accoppiata da una ultra grandangolare sempre da 50 MP e da uno dei migliori teleobiettivi per smartphone, in grado di effettuare uno zoom ottico senza perdita di 3,5x, estendibile fino a 100x. Completano le caratteristiche una ricca dose di connettività, la ricarica wireless e la batteria da 4600 mAh.

Se siete interessati a dare uno sguardo più approfondito alle numerose proposte messe a disposizione da Honor in occasione del Back to School, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina dedicata che vi abbiamo comodamente linkato.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Offerte Back to School Honor

MagicBook X 14

Display FullView

Accensione con impronta digitale

Collaborazione multischermo

» Acquista a 499,90€ ( 749,90€ )

Magic4 Pro

Tripla camera con tecnologia Ultra Fusion

Video con Magic LOG Movie Master & IMAX Enhanced

SuperCharge Wireless da 100W

» Acquista a 999,90€ ( 1419,70€ )

Watch GS 3

Quadrante personalizzato

Monitoraggio della frequenza cardiaca

Chip GNSS Dual-Band

» Acquista a 169,90€ ( 219,20€ )

Earbuds 2 Lite

Cancellazione attiva del rumore

32 ore di autonomia

Design compatto

» Acquista a 69,90€ ( 99,90€ )

Honor X8

Corpo sottile da 7,45 mm

SuperCharge da 22,5W

Quad Camera Ultranitida da 64 MP

» Acquista a 229,90€ ( 259,90€ )

Foto generiche. MagicBook 15

Collaborazione multischermo

AMD Ryzen 5 5500U

Display FullView

» Acquista a 599,90€ ( 799,90€ )

Earbuds 3 Pro

Cancellazione attiva del rumore adattiva

Batteria a lunga durata con carica rapida

Design elegante ed ergonomico