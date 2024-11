Basta app di bassa qualità, il Play Store "giudica" i vostri download

Google sta preparando una nuova funzionalità per il Play Store che mostrerà un avviso agli utenti quando si trovano di fronte ad un'app potenzialmente di bassa qualità. Questa novità potrebbe facilitare la selezione delle applicazioni da scaricare, mostrando avvisi in caso di app frequentemente disinstallate, con scarse informazioni disponibili o con pochi utenti attivi.

Questi segnali verranno visualizzati nella pagina dei dettagli dell'app e saranno basati su criteri specifici: un alto tasso di disinstallazione rispetto ad app simili, dati limitati disponibili su PlayStore, e un numero ridotto di utenti attivi in confronto a altre applicazioni. Tuttavia, da quanto emerso, queste indicazioni non saranno avvisi invasivi che precedono il download, ma soltanto informazioni aggiuntive a disposizione dell'utente.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

La rilevanza di questa nuova feature risiede nella sua capacità di guidare gli utenti meno esperti nella scelta delle applicazioni da installare, mitigando il rischio di scaricare software di qualità discutibile che potrebbero non soddisfare le esigenze o compromettere la sicurezza del dispositivo.

L'introduzione di questi avvisi è particolarmente significativa in un contesto in cui il numero di app disponibili su Google Play Store si conta in milioni, e dove la distinzione tra applicazioni utili e quelle meno affidabili può non essere immediata. Google cerca dunque di aumentare la trasparenza e offrire ai suoi utenti uno strumento in più per fare scelte informate, basate su fatti concreti e comparabili.

Mentre alcuni potrebbero essere preoccupati che criteri come il limitato uso o i pochi dati disponibili non riflettano necessariamente la qualità di un'applicazione, la strategia adottata da Google sembra mirare a un equilibrio tra avvisi utente non intrusivi e fornitura di informazioni utili per un download consapevole. Interessante anche che Google non voglia riservare questa novità ai suoi smartphone Pixel, per il bene di tutto l'ecosistema.

L'evoluzione dei sistemi di valutazione e filtraggio delle applicazioni nei mercati digitali è un tema affascinante che affonda le radici nella storia dello sviluppo software. I primi sistemi di valutazione erano piuttosto rudimentali, basati principalmente sul numero di download e su recensioni spesso non verificate. Tuttavia, con il tempo, si è passati a sistemi più sofisticati che includono algoritmi di apprendimento automatico per personalizzare le raccomandazioni basate sul comportamento dell'utente.

La nuova funzione di Google, che introduce avvisi per app potenzialmente di bassa qualità, è una testimonianza dell'evoluzione continua in questo ambito. Questo sistema non solo migliora la sicurezza, impedendo il download di app potenzialmente pericolose, ma rassicura anche l'utente sulla qualità dell'app che sta per installare.

Un altro aspetto interessante riguarda il modo in cui questa feature potrebbe cambiare il comportamento degli sviluppatori. Con una pressione maggiore per mantenere alti standard di qualità, si potrebbe assistere a un generale innalzamento della qualità delle applicazioni disponibili, stimolando un miglioramento continuo nel tempo.