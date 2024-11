Ben 180 GB soli 9,99€: solo con Iliad

Nel settore della telefonia, Iliad lancia una promozione da non perdere con la sua nuova offerta Giga 180, concepita per garantire una connessione di altissimo livello senza compromessi. Al prezzo fisso di soli 9,99€ al mese, gli utenti possono usufruire di ben 180GB di dati ad alta velocità, supportati dalle reti 4G, 4G+ e 5G col proprio smartphone. Questa offerta non solo consente una navigazione rapida e affidabile, ma include anche chiamate e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili sia in Italia che in Europa, assicurando così che gli utenti restino sempre connessi, ovunque si trovino.

Vedi offerta su Iliad

Iliad 180GB, l'offerta perfetta per chi vuole essere sempre connesso

Iliad 180GB rappresenta la scelta ideale per chi desidera essere sempre online. L’attivazione è semplice e immediata, senza vincoli contrattuali né costi nascosti, garantendo così trasparenza e convenienza. Inoltre, Iliad si distingue per l'aggiunta di 11GB extra dedicati al roaming in Europa, rendendo la navigazione all'estero estremamente comoda e accessibile. Gli utenti beneficiano anche di minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali, il che permette di comunicare senza limiti geografici, rendendo questa offerta perfetta per chi viaggia spesso o ha contatti all'estero.

La stabilità dell'offerta è garantita dalla politica di Iliad, che mantiene le tariffe inalterate nel tempo, assicurando così una connessione di alta qualità a prezzi competitivi a lungo termine. Inoltre, i servizi inclusi gratuitamente, come il "Mi richiami" e l'uso dell'hotspot senza costi aggiuntivi, arricchiscono ulteriormente l'offerta, rendendola una delle più complete nel panorama della telefonia mobile.

Questa eccezionale promozione è disponibile solo per un periodo limitato, quindi non perdere l’occasione di unirti a Iliad e sfruttare una connettività di alto livello a un prezzo così competitivo. Attiva subito Flash 180: con Iliad, la libertà di connessione e comunicazione è finalmente a portata di mano!

Vedi offerta su Iliad