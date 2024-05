“Cerchia e Cerca" di Google arriva su iPhone, ecco come usarlo

Un significativo avanzamento tecnologico è stato introdotto da Google all'inizio di quest'anno, con il lancio di una nuova funzionalità denominata Cerchia e Cerca per i dispositivi Android. Questa novità permette di effettuare ricerche in modo intuitivo, sfruttando uno screenshot e selezionando specifici elementi da cercare grazie alla tecnologia di Google Lens.

Da tempo, Google Lens è disponibile su iOS tramite l'app Google. Ora, quest'app introduce un nuovo collegamento che consente di catturare uno screenshot e di inviarlo a Google Lens per un'analisi approfondita. Tale funzionalità, denominata "Search your screenshot", si attiva con estrema facilità utilizzando il tasto Azione presente sull'iPhone 15 Pro.

Questa funzione trasforma il dispositivo in uno strumento capace di effettuare uno screenshot e di inviarlo immediatamente a Google Lens, facilitando la copia di testo, la traduzione o la ricerca visiva con l'aggiunta di query testuali.

Tuttavia, anche per gli utenti di altri modelli di iPhone c'è la possibilità di replicare questa accessibilità tramite il gesto Tocco posteriore. Andando nelle Impostazioni, Accessibilità e selezionando Tocco e poi Tocco posteriore, gli utenti possono configurare un doppio o triplo tocco sul retro del dispositivo per avviare il collegamento di loro scelta.

Questa nuova funzionalità per il collegamento Google Lens estende le capacità di ricerca visiva a tutti gli iPhone, sfruttando le funzionalità native di iOS. La mossa intelligente da parte di Google dimostra come l'azienda stia lavorando per rendere le proprie tecnologie più accessibili e utili attraverso differenti piattaforme.