Alcuni college statunitensi potrebbero monitorare gli spostamenti degli studenti grazie a un’app

Alcuni college statunitensi starebbero testando alcune applicazione con cui sarà possibile monitorare gli spostamenti degli studenti. Stando a quanto riportato da The Verge, per il momento non sappiamo se tutti gli alunni di queste strutture siano obbligati a installare i software nel proprio device o se abbiano effettivamente una scelta.

La discutibile funzionalità sarebbe stata adottata da alcuni college americani. Le voci discordanti sono due: alcuni pensano che vi sia l’obbligo per gli studenti di installare questo strumento di localizzazione; altri hanno invece dichiarato che riguarda solo una piccola parte. The Verge ha però sottolineato che la maggior parte degli istituti consentirebbero ai ragazzi di rinunciare.

Gli strumenti scelti, per il momento, sono SpotterEDU e Degree Analytics. La prima, che sarebbe in fase di test in oltre 40 istituti, è basata sul Bluetooth: gli spostamenti degli studenti saranno monitorati esclusivamente dentro alle strutture che appartengono ai college. Degree Analytics sfrutta invece la connessione Wi-Fi. A quanto pare, non agganciandosi al GPS, questi software non potranno permettere al college di “seguire” le azioni degli studenti che non si trovano all’interno di una zona ben precisa. Il New York Times ha inoltre rivelato l’esistenza di un’applicazione, FanMaker, che premia gli studenti che decidono di assistere agli spettacoli sportivi del college di riferimento invece che fare altro.

Questo progetto, che sembrerebbe coincidere con un episodio della serie televisiva Black Mirror, è destinato ad accendere una discussione sull’effettiva correttezza di questi strumenti moderni. Non ci resta quindi che attendere ulteriori chiarimenti dedicati a questa questione.