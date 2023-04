Molte volte, specie sui dispositivi Android di fascia bassa, vi sarete chiesti in che modo poter velocizzare il lancio delle app o eliminare alcune animazioni che rallentano particolarmente il vostro dispositivo. Grazie alle opzioni sviluppatore è possibile agire su queste problematiche senza rischiare di causare danni al telefono con procedure più invasive come ad esempio lo sblocco del bootloader e il root.

Cambiare ROM sul proprio dispositivo non è un operazione alla portata di tutti e, molto spesso, l’installazione di sistemi operativi custom trascina con se moltissimi bug riguardanti la sicurezza e la stabilità del sistema, senza contare che in molti casi bisogna rinunciare anche agli aggiornamenti OTA.

L’utilizzo delle opzioni sviluppatore vi permette di snellire i processi gestiti dalla vostra CPU disattivando le animazioni e rendendo più fluido e scattante il vostro dispositivo, ma non solo. Tramite le opzioni sviluppatore potrete gestire moltissimi altri aspetti come l’attivazione della modalità di debug oppure le opzioni inerenti al rendering con accelerazione hardware, responsabili del funzionamento della GPU.

In linea di massima vi sconsigliamo di mettere mano alle impostazioni che non conoscete per evitare problemi con il dispositivo ma sappiate che, nel peggiore dei casi, vi basterà ripristinare le opzioni modificate allo stato originario per risolvere il problema. Qualunque tipo di modifica nelle opzioni sviluppatore è assolutamente reversibile, ma ciò non toglie che restino comunque impostazioni da toccare prestando attenzione.

In questa guida vi spieghiamo in breve in che modo abilitare il menù nascosto delle opzioni sviluppatore, invitandovi quindi a modificarle facendo molta attenzione in base al vostro obbiettivo finale. È sempre consigliabile seguire delle guide testate qualora decidiate di modificarle per determinati scopi.

Come attivare le opzioni sviluppatore su Android

Accedete alle Impostazioni del vostro dispositivo Android attraverso l’apposita icona

del vostro dispositivo Android attraverso l’apposita icona Selezionate la voce Informazioni sul telefono (la seguente voce può variare in base al modello e alla marca del dispositivo, ma in linea di massima è il menù che contiene tutte le informazioni tecniche sul telefono tra cui la versione di Android installata)

(la seguente voce può variare in base al modello e alla marca del dispositivo, ma in linea di massima è il menù che contiene tutte le informazioni tecniche sul telefono tra cui la versione di Android installata) Scorrete verso il basso fino ad individuare la voce Numero build e toccate su di essa fino a quando non compare a schermo il messaggio che vi informa che adesso siete uno sviluppatore

e toccate su di essa fino a quando non compare a schermo il messaggio che vi informa che adesso siete uno sviluppatore Tornate indietro al menu delle impostazioni, selezionate la voce Sistema oppure Sistema e aggiornamenti (varia in base al dispositivo) e selezionate la voce Avanzate

oppure (varia in base al dispositivo) e selezionate la voce Selezionate la voce Opzioni sviluppatore per accedere al menu con tutte le opzioni disponibili agli sviluppatori

Notate bene che, in linea di massima, la disposizione dei menu citati nella guida potrebbe cambiare in basa alla marca e il modello del vostro dispositivo, ma una volta individuate le voci con le quali interagire sono le medesime per tutti i dispositivi Android di qualsiasi versione.

Una volta attivate le opzioni sviluppatore potrete cambiarle a vostro piacimento. Per riportare le funzionalità del telefono alla versione iniziale, vi basterà anche solo disattivare le opzioni sviluppatore dall’interruttore all’interno dell’apposito menu. Qualora il menu delle opzioni sviluppatore dovesse sparire dalle vostre impostazioni, vi basterà ripetere la procedura per farle riapparire.