Come il 5G sta cambiando le regole dello storage

Articolo 2 di 5

IDI Forum 2024: dalla finanza alla sanità, c’è uno storage su misura per ogni settore

Durante il recente IDI Forum di Berlino, abbiamo intervistato Gong Tao, Chief Strategic Marketing Expert of Data Storage Product Line di Huawei, per capire meglio come si stanno evolvendo le necessità delle aziende in tema di storage.