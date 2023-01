Sono ormai finiti i tempi delle lunghe attese in coda alle Poste mentre si aspetta il proprio turno con l’ormai vetusto ticket di carta stretto tra le mani, questo perlomeno se avete un minimo di praticità con la tecnologia.

Da tempo è infatti possibile prenotare il proprio posto in coda utilizzando l’applicazione per smartphone di Poste Italiane chiamata Ufficio Postale. Non tutti sono però pratici con il download e l’utilizzo di applicazioni non presenti di default sul proprio smartphone, e Poste ha pensato anche a questo tipo di clientela: da oggi è possibile prenotare il proprio turno utilizzando WhatsApp! Ecco come.

Come prenotare il ticket alle Poste con WhatsApp

L’applicazione di messaggistica più diffusa al mondo, WhatsApp, da oggi diventa incredibilmente più utile per chi utilizza frequentemente i servizi presso gli uffici di Poste Italiane. Non si tratta però di un’aggiornamento dell’app di Meta, è Poste che da oggi permette di prenotare il proprio ticket direttamente da WhatsApp per saltare la coda e non dover passare interminabili minuti (se non ore) ad attendere il proprio turno.

Come si prenota il ticket di Poste utilizzando WhatsApp? È presto detto:

Per prima cosa, per facilità di esecuzione, salvate nella rubrica del vostro smartphone il numero di telefono 3715003715

Questo vi permetterà di iniziare una nuova conversazione su WhatsApp con la numerazione delle Poste che vi aiuterà a prenotare il ticket

con la numerazione delle Poste che vi aiuterà a prenotare il ticket Una volta avviata la conversazione, l’assistente digitale di Poste vi guiderà passo passo per l’utilizzo di vari servizi tra i quali anche la prenotazione del ticket

per l’utilizzo di vari servizi tra i quali anche la prenotazione del ticket Per confermare l’ufficio postale al quale ci si vuole recare si verrà rimandati alla pagina web di Poste. È necessario digitare l’indirizzo dello sportello oppure condividere la propria posizione tramite geolocalizzazione

Sempre tramite WhatsApp è possibile ricevere informazioni riguardo al tracciamento delle proprie spedizioni, al pagamento delle pensioni o cercare l’ufficio postale più vicino.

Cosa ne pensate? Credete sia un servizio utile oppure preferite utilizzare l’applicazione dedicata?