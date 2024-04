Le app di Poste Italiane vogliono l'accesso ai vostri dati, c'è da preoccuparsi?

Un avviso comparso sulle applicazioni Android di Banco Posta e Poste Italiane, servizi fondamentali dell'omonima società, ha fatto nascere diverse preoccupazioni negli utenti. Il messaggio in questione, intitolato "proteggi il tuo dispositivo", informa gli utenti della necessità da parte delle app di accedere ai dati personali, per ragioni di sicurezza.

Nel messaggio si legge "Al fine di prevenire potenziali frodi e assicurarti un'esperienza ancora più sicura nell'utilizzo delle sue applicazioni, Poste Italiane introduce un nuovo presidio di sicurezza". L'app rimanda l'utente alle impostazioni, chiedendo di consentire l'accesso ai dati per "rilevare la presenza di eventuali software dannosi".

Le app obbligano l'utente a fornire molte autorizzazioni, ma non dicono in modo trasparente come gestiranno i dati

Quel che è peggio è che non potete rifiutarvi: l'accesso hai dati è obbligatorio, altrimenti non potrete più utilizzare le applicazioni. Come specificato nell'avviso, "in assenza di tale autorizzazione hai a disposizione un numero massimo di 3 accessi dopo i quali on ti sarà più possibile accedere ed operare in app".

Essere obbligati a dare accesso ai propri dati a un'app non è certo piacevole, ma la situazione peggiora ulteriormente se si considera il fatto che non vengono specificati i dati raccolti e l'uso che ne viene fatto. Un bel problema, se si pensa che l'accesso ai dati di utilizzo, richiesto dalle app, permette di monitorare le applicazioni in uso e la frequenza con cui le si utilizza, l'operatore, la lingua impostata e tanti altri dettagli, che di fatto permettono di scoprire moltissimo su di voi e su come usate lo smartphone.

È naturale quindi porsi molte domande e preoccuparsi riguardo la propria privacy e la possibilità di controllare i propri dati. La mancanza di trasparenza e l'obbligo di Poste Italiane a condividerli fa sorgere ben più di un interrogativo, specialmente sulla gestione della sicurezza informatica e il rispetto della privacy nel contesto delle app bancarie.

C'è da preoccuparsi? Forse, ma purtroppo non c'è molto che gli utenti possano fare; se ad esempio avete un conto Banco Posta, siete letteralmente obbligati a consentire l'accesso ai dati, dato che non farlo significa perdere l'accesso al proprio home banking.