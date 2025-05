Come saranno iPhone 17 Pro e Air? Produttore di cover mostra il nuovo design

L'attesa per la prossima generazione di smartphone Apple è già palpabile e, come da tradizione, le fughe di notizie alimentano la curiosità degli appassionati e degli addetti ai lavori. Le ultime immagini, provenienti da un produttore di cover che ha già messo in listino gli accessori per l'intera gamma iPhone 17, offrono uno sguardo potenzialmente rivelatore sul design dei futuri melafonini, confermando alcune voci e sollevandone di nuove, in particolare per quanto riguarda un inedito modello "Air" e un restyling audace per le versioni "Pro".

La novità più chiacchierata riguarda la possibile ridefinizione della gamma: il modello "Plus" (il più recente è ancora disponibile su Amazon), introdotto per offrire uno schermo di grandi dimensioni a un prezzo inferiore rispetto al Pro Max, potrebbe cedere il passo a un nuovo "iPhone 17 Air". Questo modello, secondo i rumor, si distinguerebbe per uno spessore estremamente ridotto, addirittura di soli 5,4mm. Tuttavia, i rendering che lo ritraggono con una cover in silicone applicata, pur mostrando un dispositivo elegante, sembrano attenuare l'effetto, restituendo un'immagine più vicina a uno smartphone tradizionale.

Ma è sui modelli Pro che si concentrano le attenzioni più accese e, per certi versi, controverse. Dopo diverse generazioni caratterizzate da un design evolutivo ma sostanzialmente simile, l'iPhone 17 Pro e Pro Max potrebbero finalmente presentare un cambiamento estetico di rottura, localizzato principalmente nel comparto fotografico posteriore. I rendering più recenti, inclusi quelli diffusi dal produttore di cover, mostrano un'isola fotografica decisamente più imponente, quasi estesa da bordo a bordo del dispositivo.

Sebbene l'impostazione a tripla fotocamera sembri rimanere invariata, l'intero modulo appare significativamente più voluminoso e sporgente. Questa scelta stilistica, definita "audace" da alcuni osservatori, non ha mancato di dividere il pubblico online. Commenti apparsi su piattaforme come Reddit esprimono perplessità, con alcuni utenti che definiscono il design "strano", soprattutto a causa di uno spazio vuoto percepito tra i sensori e il flash, mentre altri si spingono a etichettarlo come "il telefono più brutto mai visto", minacciando addirittura un passaggio ad Android.

Tuttavia, dietro questa apparente rivoluzione estetica potrebbero celarsi motivazioni prettamente tecniche e funzionali, legate a un potenziamento significativo del comparto fotografico. Le indiscrezioni più insistenti parlano dell'introduzione, sui modelli Pro, di un teleobiettivo periscopico da ben 48 megapixel, che andrebbe a sostituire l'attuale unità da 12 megapixel. Un simile upgrade potrebbe consentire uno zoom ottico lossless fino a 10x, un balzo in avanti notevole per le capacità fotografiche degli iPhone, avvicinandoli o superando la concorrenza più agguerrita.

L'integrazione di un sensore da 48 megapixel, però, solleva interrogativi sulla dimensione dei singoli pixel. Generalmente, un numero maggiore di megapixel su un sensore di dimensioni invariate comporta pixel più piccoli, che tendono a catturare meno luce e, di conseguenza, a soffrire in condizioni di scarsa illuminazione. Un problema analogo è stato osservato, secondo alcuni report, con la fotocamera ultra-grandangolare dell'iPhone 16 Pro, dove l'aumento dei megapixel non è stato accompagnato da un sensore più grande, impattando potenzialmente la resa con poca luce.

Per ovviare a questa limitazione e garantire prestazioni elevate anche in notturna, Apple potrebbe quindi aver optato per un sensore fisicamente più grande per il nuovo teleobiettivo periscopico. Un sensore di maggiori dimensioni, naturalmente, occupa più spazio all'interno della scocca. A ciò si aggiungerebbe la complessità del sistema a tetraprisma di Apple, utilizzato per "piegare" la luce e ottenere lunghezze focali elevate in spessori ridotti. Per alloggiare il nuovo e più grande sensore teleobiettivo, Apple potrebbe aver ruotato l'intero gruppo ottico lateralmente all'interno del telefono.

Questa riorganizzazione interna avrebbe ulteriori conseguenze sul layout dei componenti. Il sensore LiDAR, cruciale per la mappatura della profondità e le applicazioni di realtà aumentata, potrebbe essere stato spostato dalla sua posizione abituale, il che spiegherebbe quello "strano spazio vuoto" notato nei rendering all'interno del modulo fotocamere.

L'imponente e discusso blocco fotocamere dell'iPhone 17 Pro potrebbe non essere una semplice scelta di design fine a se stessa, ma una necessità ingegneristica per integrare miglioramenti sostanziali al sistema di imaging. Resta da vedere se l'eventuale superiorità tecnica basterà a convincere gli utenti e a far digerire un'estetica che, almeno nelle prime anticipazioni, sembra destinata a far discutere a lungo. Come sempre, trattandosi di indiscrezioni, sarà necessario attendere l'annuncio ufficiale di Apple per avere conferme definitive, ma la direzione intrapresa sembra puntare verso un'evoluzione marcata per la famiglia iPhone 17.