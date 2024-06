Con iOS 18 app come iMessage e Note si potranno bloccare con FaceID

Tra le tante novità previste con l'arrivo di iOS 18 si parla di una funzionalità attesa da tempo: la possibilità di bloccare le app dell'iPhone utilizzando Face ID. La notizia, riportata da MacRumors segna un importante passo avanti nella sicurezza e nella privacy degli utenti, estendendo il supporto di Face ID e Touch ID anche alle app native degli iPhone come Mail, Messaggi, Note, Telefono, Foto, Safari, Impostazioni e via dicendo.

L'introduzione di Face ID per il blocco delle app risponde a una crescente domanda di sicurezza. Applicazioni come WhatsApp e Facebook Messenger già offrono questa funzionalità. Estendere FaceID anche a iMessage e altre app native potrebbe fornire un ulteriore livello di sicurezza per informazioni sensibili.

Se si perde l'iPhone o viene rubato, sapere che le app importanti sono protette da un altro livello di sicurezza oltre alla schermata di blocco dovrebbe offrire maggiore tranquillità.

Questa funzione sarebbe particolarmente utile su dispositivi condivisi come l'iPad. Permettere ai bambini di usare l'iPad senza preoccuparsi che possano leggere messaggi, note o eliminare contenuti importanti migliorerebbe notevolmente l'esperienza d'uso. Face ID potrebbe proteggere app sensibili, rendendo l'accesso possibile solo tramite autenticazione biometrica.

Un potenziale problema sollevato riguarda l'associazione di Face ID alla password della schermata di blocco. Se un bambino conosce la password dell'iPad, potrebbe comunque accedere alle app protette. Lo stesso vale per eventuali ladri in possesso della password della schermata di blocco. Una soluzionepotrebbe essere quella di permettere agli utenti di associare Face ID a una password diversa per il blocco delle app in modo da incrementare ulteriormente la sicurezza.

Tra le altre novità di iOS 18 che almeno inizialmente non inlcuderanno le funzionalità IA più avanzate, ci sono anche un'app per la gestione delle password, una funzionalità richiesta da tempo dagli utenti. Questa app, ad esempio, potrebbe funzionare con l'autenticazione Face ID, offrendo un metodo sicuro e comodo per gestire le password. Apple dovrebbe annunciare tutte queste novità durante il WWDC che andrà in onda tra qualche ora.

In attesa dell'annuncio ufficiale, possiamo dire che questa possibile evoluzione di iOS rappresenterebbe un nuovo livello di sicurezza per i possessori di dispositivi Apple che utilizzano il FaceID. La capacità di bloccare app individuali con Face ID o Touch ID, insieme a una nuova app per la gestione delle password, renderebbe i già sicuri iPhone e iPad ancora più "a prova di furto".